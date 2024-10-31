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СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия - РИА Новости, 31.10.2024
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10:36 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/evropa-1981075126.html
СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия
СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия - РИА Новости, 31.10.2024
СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия
Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:36
2024-10-31T10:36
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сша
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico. "Интерес американцев к Европе угасал на протяжении последних 30 лет. И ни один из кандидатов, скорее всего, не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов", - говорится в публикации. Издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Нежелание Европы идти на риск вызывает "насмешливое презрение" у многих американцев. Ранее бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд заявлял, что европейские лидеры понимают, что президент США Джо Байден является последним политиком, выступающим за тесный союз США и Европы.
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в мире, европа, сша, джо байден, нато
В мире, Европа, США, Джо Байден, НАТО
СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия

Politico пишет об угасании интереса американцев к Европе на протяжении 30 лет

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico.
«
"Интерес американцев к Европе угасал на протяжении последних 30 лет. И ни один из кандидатов, скорее всего, не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Нежелание Европы идти на риск вызывает "насмешливое презрение" у многих американцев.
Ранее бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд заявлял, что европейские лидеры понимают, что президент США Джо Байден является последним политиком, выступающим за тесный союз США и Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Надежды нет: России придется предоставить Европу ее судьбе
25 октября, 08:00
 
В миреЕвропаСШАДжо БайденНАТО
 
 
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