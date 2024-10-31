СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия
Politico пишет об угасании интереса американцев к Европе на протяжении 30 лет
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico.
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"Интерес американцев к Европе угасал на протяжении последних 30 лет. И ни один из кандидатов, скорее всего, не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Нежелание Европы идти на риск вызывает "насмешливое презрение" у многих американцев.
Ранее бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд заявлял, что европейские лидеры понимают, что президент США Джо Байден является последним политиком, выступающим за тесный союз США и Европы.
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