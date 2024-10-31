https://ria.ru/20241031/evropa-1981075126.html

СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия

СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия - РИА Новости, 31.10.2024

СМИ пишут об угасании интереса США к Европе за последние десятилетия

Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:36

2024-10-31T10:36

2024-10-31T10:36

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европа

сша

джо байден

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Интерес США к Европе угасает на протяжении последних 30 лет, выборы президента в ноябре не изменят ситуацию, считает газета Politico. "Интерес американцев к Европе угасал на протяжении последних 30 лет. И ни один из кандидатов, скорее всего, не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов", - говорится в публикации. Издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Нежелание Европы идти на риск вызывает "насмешливое презрение" у многих американцев. Ранее бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд заявлял, что европейские лидеры понимают, что президент США Джо Байден является последним политиком, выступающим за тесный союз США и Европы.

https://ria.ru/20241025/avstriya-1979853606.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, джо байден, нато