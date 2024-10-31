https://ria.ru/20241031/es-1981034135.html

В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины

В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины - РИА Новости, 31.10.2024

В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины

Если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:37

2024-10-31T04:37

2024-10-31T04:37

украина

сша

европа

владимир зеленский

евросоюз

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ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три четверти от этой помощи, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Если Трамп победит на выборах и решит прекратить помощь Украине - это будет означать, что Украина потеряет как минимум три четверти от той помощи, военной и финансовой, которую она получает сейчас. Мы видим, что европейские страны не готовы тратить даже половины того, что США тратят на Украину", - считает ван Боммел. Он напомнил, что вся международная поддержка Украины является в первую очередь американской повесткой, а не европейской. В то же время, по словам собеседника агентства, Евросоюз пытается сейчас найти какой-то запасной план – так, например, Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву кредита в размере до 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов. "Тем не менее, никто не ожидает, что эти 35 миллиардов евро будут возвращены Европейскому Союзу. Так что это европейские налогоплательщики отправляют эти деньги Украине – одной из самых коррумпированных стран в Европе. Эти деньги по большей части не попадут туда, куда им следует", - заявил ван Боммел. По его словам, эти деньги с большей вероятностью не будут потрачены на здравоохранение, образование, дороги или инфраструктуру, они попадут "не в те карманы". "Так что, отвечая на ваш вопрос - нет, Европа не сможет оказывать Украине ту же поддержку, она не сможет заполнить пробел, который возникнет в случае, если Трамп будет избран", - резюмировал бывший член нидерландского парламента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241031/ssha-1981023714.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html

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украина, сша, европа, владимир зеленский, евросоюз