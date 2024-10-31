Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/es-1981034135.html
В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины
В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины - РИА Новости, 31.10.2024
В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины
Если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:37
2024-10-31T04:37
украина
сша
европа
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_0:153:5184:3069_1920x0_80_0_0_dfa3a29455906d4a2c17953b1b84b02e.jpg
ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три четверти от этой помощи, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Если Трамп победит на выборах и решит прекратить помощь Украине - это будет означать, что Украина потеряет как минимум три четверти от той помощи, военной и финансовой, которую она получает сейчас. Мы видим, что европейские страны не готовы тратить даже половины того, что США тратят на Украину", - считает ван Боммел. Он напомнил, что вся международная поддержка Украины является в первую очередь американской повесткой, а не европейской. В то же время, по словам собеседника агентства, Евросоюз пытается сейчас найти какой-то запасной план – так, например, Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву кредита в размере до 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов. "Тем не менее, никто не ожидает, что эти 35 миллиардов евро будут возвращены Европейскому Союзу. Так что это европейские налогоплательщики отправляют эти деньги Украине – одной из самых коррумпированных стран в Европе. Эти деньги по большей части не попадут туда, куда им следует", - заявил ван Боммел. По его словам, эти деньги с большей вероятностью не будут потрачены на здравоохранение, образование, дороги или инфраструктуру, они попадут "не в те карманы". "Так что, отвечая на ваш вопрос - нет, Европа не сможет оказывать Украине ту же поддержку, она не сможет заполнить пробел, который возникнет в случае, если Трамп будет избран", - резюмировал бывший член нидерландского парламента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241031/ssha-1981023714.html
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/95/1495399531_444:0:4740:3222_1920x0_80_0_0_0abcd05353f452918c1711e27166f71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, европа, владимир зеленский, евросоюз
Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Нидерландах рассказали о последствиях прекращения помощи для Украины

Экс-депутат ван Боммел: ЕС не сможет компенсировать военную помощь Украине

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов
Здание парламента Нидерландов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 31 окт - РИА Новости. Если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три четверти от этой помощи, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Если Трамп победит на выборах и решит прекратить помощь Украине - это будет означать, что Украина потеряет как минимум три четверти от той помощи, военной и финансовой, которую она получает сейчас. Мы видим, что европейские страны не готовы тратить даже половины того, что США тратят на Украину", - считает ван Боммел.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине
Вчера, 00:43
Он напомнил, что вся международная поддержка Украины является в первую очередь американской повесткой, а не европейской.
В то же время, по словам собеседника агентства, Евросоюз пытается сейчас найти какой-то запасной план – так, например, Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву кредита в размере до 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов.
"Тем не менее, никто не ожидает, что эти 35 миллиардов евро будут возвращены Европейскому Союзу. Так что это европейские налогоплательщики отправляют эти деньги Украине – одной из самых коррумпированных стран в Европе. Эти деньги по большей части не попадут туда, куда им следует", - заявил ван Боммел.
По его словам, эти деньги с большей вероятностью не будут потрачены на здравоохранение, образование, дороги или инфраструктуру, они попадут "не в те карманы".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
30 октября, 19:10
"Так что, отвечая на ваш вопрос - нет, Европа не сможет оказывать Украине ту же поддержку, она не сможет заполнить пробел, который возникнет в случае, если Трамп будет избран", - резюмировал бывший член нидерландского парламента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Германия умирает": на Западе забили тревогу из-за событий на Украине
30 октября, 14:45
 
УкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала