https://ria.ru/20241031/es-1981033080.html
Евросоюз вновь сократил экспорт виски в Россию
Евросоюз вновь сократил экспорт виски в Россию - РИА Новости, 31.10.2024
Евросоюз вновь сократил экспорт виски в Россию
Евросоюз после положительной динамики поставок виски на протяжении мая, июня и июля в августе вновь начал сокращать свой экспорт в Россию, отгрузив на 21%... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:14
2024-10-31T04:14
2024-10-31T04:14
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Евросоюз после положительной динамики поставок виски на протяжении мая, июня и июля в августе вновь начал сокращать свой экспорт в Россию, отгрузив на 21% меньше, чем в середине лета, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. До этого, начиная с мая, ЕС стабильно наращивал поставки, и в июле они как раз достигали своего максимального уровня за текущий год - 23,7 тысячи тонн. Августовские же объемы просели на 21% - до 18,7 тысячи тонн, а в денежном выражении - на 11%, до 20,6 миллиона евро. Всего в последний месяц лета поставки виски за рубеж из Евросоюза составили 141,9 тысячи тонн, по сравнению с июлем показав просадку на 9%. Сильнее всего импорт, практически в ноль, сократили совсем небольшие торговые партнеры ЕС вроде Руанды и Пакистана. А среди более крупных покупателей отличились, в частности, Япония (сокращение объемов на 58%) и Индия (на 57%). Россия по объемам импорта занимает второе место среди крупнейших покупателей этого напитка, уступая только США и то ненамного - Штаты в августе закупили 24 тысячи тонн виски у ЕС. На третьем месте - Великобритания (16,4 тысячи тонн), а сразу следом - Украина (8 тысяч тонн).
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экономика, россия, руанда, пакистан, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Руанда, Пакистан, Евросоюз, Евростат
Евросоюз вновь сократил экспорт виски в Россию
Евростат: ЕС в августе сократил поставки виски в Россию на 21%