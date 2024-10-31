https://ria.ru/20241031/dtp-1981047992.html

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 31.10.2024

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем

Автомобиль и автобус столкнулись в Северо-Восточном административном округе Москвы, среди пассажиров последнего пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:35

2024-10-31T08:35

2024-10-31T10:14

происшествия

москва

мосгортранс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981069141_0:181:2730:1717_1920x0_80_0_0_bfb0ab6d3e7b07c02586a1c51dfe27e1.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль и автобус столкнулись в Северо-Восточном административном округе Москвы, среди пассажиров последнего пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 05.40 на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 93А, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусом 774 маршрута. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись на перекрестке. В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе. В Мосгортрансе уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мосгортранс