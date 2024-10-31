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На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 31.10.2024
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08:35 31.10.2024 (обновлено: 10:14 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/dtp-1981047992.html
На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем
На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 31.10.2024
На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем
Автомобиль и автобус столкнулись в Северо-Восточном административном округе Москвы, среди пассажиров последнего пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:35
2024-10-31T10:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль и автобус столкнулись в Северо-Восточном административном округе Москвы, среди пассажиров последнего пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 05.40 на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 93А, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусом 774 маршрута. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись на перекрестке. В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе. В Мосгортрансе уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20241030/dtp-1980830744.html
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происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем

На Алтуфьевском шоссе в Москвы столкнулись машина и автобус, никто не пострадал

© АГН "Москва"Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на Алтуфьевском шоссе. 31 октября 2024
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на Алтуфьевском шоссе. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© АГН "Москва"
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на Алтуфьевском шоссе. 31 октября 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобиль и автобус столкнулись в Северо-Восточном административном округе Москвы, среди пассажиров последнего пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 05.40 на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 93А, произошло ДТП с участием автомобиля и автобусом 774 маршрута. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись на перекрестке. В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе уточнили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
На юге Москвы произошло несколько ДТП
30 октября, 08:14
 
ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
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