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В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека

В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека - РИА Новости, 31.10.2024

В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека

Под Иркутском на Байкальском тракте столкнулись два легковых автомобиля, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:06

2024-10-31T07:06

2024-10-31T10:12

происшествия

иркутская область

россия

иркутский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Под Иркутском на Байкальском тракте столкнулись два легковых автомобиля, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Иркутском районе. "На 24 километре Байкальского тракта столкнулись 2 легковушки. Пострадали 5 человек. Из них 2 - госпитализированы. К сожалению, 3 человека погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что последствия аварии ликвидируют специалисты МЧС и пожарно-спасательной службы с использованием технических средств.

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html

иркутская область

россия

иркутский район

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происшествия, иркутская область, россия, иркутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)