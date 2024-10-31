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В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека
В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека - РИА Новости, 31.10.2024
В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека
Под Иркутском на Байкальском тракте столкнулись два легковых автомобиля, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:06
2024-10-31T07:06
2024-10-31T10:12
происшествия
иркутская область
россия
иркутский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 31 окт - РИА Новости. Под Иркутском на Байкальском тракте столкнулись два легковых автомобиля, три человека погибли, двое госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Иркутском районе. "На 24 километре Байкальского тракта столкнулись 2 легковушки. Пострадали 5 человек. Из них 2 - госпитализированы. К сожалению, 3 человека погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что последствия аварии ликвидируют специалисты МЧС и пожарно-спасательной службы с использованием технических средств.
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происшествия, иркутская область, россия, иркутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Иркутский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека
В Иркутской области столкнулись два автомобиля, три человека погибли