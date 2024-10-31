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Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 31.10.2024 (обновлено: 22:18 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/drony-1981231962.html
Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии
Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии - РИА Новости, 31.10.2024
Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии
Промпредприятия в Башкирии подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:07
2024-10-31T22:18
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
радий хабиров
россия
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 31 окт — РИА Новости. Промпредприятия в Башкирии подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале."Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников", — написал Хабиров.Глава республики уточнил, что первый дрон упал на территории одного из предприятий, в результате в операторской выбило стекла. Два других упали в промзоне."Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме", — добавил Хабиров.На месте происшествия работают следователи, спасатели и оперативные службы, ситуация находится под контролем, подчеркнул глава региона.По его словам, власти организовали комбинированную систему обороны, в которую, в частности, входят инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.
https://ria.ru/20241031/aeroport-1981232124.html
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вооруженные силы украины, радий хабиров, россия, республика башкортостан, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Радий Хабиров, Россия, Республика Башкортостан, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии

Хабиров: три дрона атаковали промпредприятия башкирского ТЭК, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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УФА, 31 окт — РИА Новости. Промпредприятия в Башкирии подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.
"Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников", — написал Хабиров.
Глава республики уточнил, что первый дрон упал на территории одного из предприятий, в результате в операторской выбило стекла. Два других упали в промзоне.
"Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме", — добавил Хабиров.
На месте происшествия работают следователи, спасатели и оперативные службы, ситуация находится под контролем, подчеркнул глава региона.
По его словам, власти организовали комбинированную систему обороны, в которую, в частности, входят инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРадий ХабировРоссияРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
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