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Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2024
Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области
Украинский дрон атаковал жилой сектор в городе Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:41
2024-10-31T19:41
2024-10-31T19:41
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал жилой сектор в городе Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в городе Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате детонации в воздухе повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома. Также посечены три легковых автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном жилой сектор в Шебекино, никто не пострадал