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Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области - РИА Новости, 31.10.2024

Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в Белгородской области

Украинский дрон атаковал жилой сектор в городе Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

2024-10-31T19:41

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал жилой сектор в городе Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Дрон ВСУ атаковал жилой сектор в городе Шебекино. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате детонации в воздухе повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома. Также посечены три легковых автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, россия