https://ria.ru/20241031/donetsk-1981041778.html
В ДНР задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
В ДНР задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры - РИА Новости, 31.10.2024
В ДНР задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
В Донецке задержали местного жителя, который готовил теракт в здании районной прокуратуры, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:12
2024-10-31T07:12
2024-10-31T07:12
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В Донецке задержали местного жителя, который готовил теракт в здании районной прокуратуры, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова. "По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба", - сказала официальный представитель УФСБ России по ДНР. УФСБ России по ДНР были представлены кадры задержания и допроса задержанного. На допросе он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп. "Указал мне, что в целях устрашения местного населения необходимо осуществить подрыв одного из учреждений в г. Донецк. В качестве цели выбрал прокуратуру района", - сказал задержанный. Так же он раскаялся, признал свою вину и призвал не совершать его ошибок. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и п. В ч. 3 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение, хранение или сбыт взрывных устройств или взрывчатых веществ).
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
В ДНР задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании районной прокуратуры
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. В Донецке задержали местного жителя, который готовил теракт в здании районной прокуратуры, сообщила журналистам официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
"По заданию украинских спецслужб мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе украинской противопехотной мины в дневное время для нанесения максимального ущерба", - сказала официальный представитель УФСБ России по ДНР.
УФСБ России по ДНР были представлены кадры задержания и допроса задержанного.
На допросе он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами через чаты проукраинских групп. "Указал мне, что в целях устрашения местного населения необходимо осуществить подрыв одного из учреждений в г. Донецк. В качестве цели выбрал прокуратуру района", - сказал задержанный.
Так же он раскаялся, признал свою вину и призвал не совершать его ошибок.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и п. В ч. 3 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение, хранение или сбыт взрывных устройств или взрывчатых веществ).