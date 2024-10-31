https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2024
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:02
2024-10-31T04:02
2024-10-31T04:03
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Согласно имеющимся данным, в отношении Тинькова* Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов. Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков* продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html
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экономика, россия, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, интеррос
Экономика, Россия, Олег Тиньков, Тинькофф. Кредитные Системы, Интеррос
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
Бизнесмен Олег Тиньков оставил в России долги на 20 миллионов рублей