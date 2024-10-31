Рейтинг@Mail.ru
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 31.10.2024 (обновлено: 04:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/dolgi-1981032436.html
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 31.10.2024
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей
Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:02
2024-10-31T04:03
экономика
россия
олег тиньков
тинькофф. кредитные системы
интеррос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/79/1505057931_0:4:2952:1665_1920x0_80_0_0_d30a512d21bdf70a1731e4aadef93c3c.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Согласно имеющимся данным, в отношении Тинькова* Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей. Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов. Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков* продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/79/1505057931_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_5b4e8a2f3d66db14afec94a95f4a11e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, олег тиньков, тинькофф. кредитные системы, интеррос
Экономика, Россия, Олег Тиньков, Тинькофф. Кредитные Системы, Интеррос
Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей

Бизнесмен Олег Тиньков оставил в России долги на 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОлег Тиньков*
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Олег Тиньков* . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Предприниматель и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* оставил в России долги на 20 миллионов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Согласно имеющимся данным, в отношении Тинькова* Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму ровно 20 миллионов рублей.
Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов.
Весной 2022 года основатель группы "Тинькофф" (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков* продал холдингу "Интеррос" свою долю акций группы в размере 35%. Бизнесмен пытался отозвать бренд у российского банка, однако там заверили, что все права на бренд "Тинькофф" принадлежат самому "Тинькофф банку".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Новый логотипа банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Тинькофф" сменил название на Т-Банк
5 июня, 09:33
 
ЭкономикаРоссияОлег ТиньковТинькофф. Кредитные СистемыИнтеррос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала