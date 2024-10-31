https://ria.ru/20241031/dnepropetrovsk-1981230169.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела

В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 31.10.2024

В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг в результате обстрела в Никопольском районе повреждено... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:55

2024-10-31T19:55

2024-10-31T20:05

в мире

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг в результате обстрела в Никопольском районе повреждено административное здание, инфраструктура и линия электропередачи. "Повреждены инфраструктура, административное здание. Задело линию электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html

днепропетровская область

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в мире, вооруженные силы рф, днепропетровская область