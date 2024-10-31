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В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 31.10.2024
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19:55 31.10.2024 (обновлено: 20:05 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/dnepropetrovsk-1981230169.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела
В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела - РИА Новости, 31.10.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг в результате обстрела в Никопольском районе повреждено... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:55
2024-10-31T20:05
в мире
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг в результате обстрела в Никопольском районе повреждено административное здание, инфраструктура и линия электропередачи. "Повреждены инфраструктура, административное здание. Задело линию электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240313/povrezhdeniya-1932650193.html
днепропетровская область
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в мире, вооруженные силы рф, днепропетровская область
В мире, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В Днепропетровской области сообщили о повреждениях после обстрела

Лысак: при обстреле Никопольского района повреждено административное здание

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в четверг в результате обстрела в Никопольском районе повреждено административное здание, инфраструктура и линия электропередачи.
"Повреждены инфраструктура, административное здание. Задело линию электропередачи", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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