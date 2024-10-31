https://ria.ru/20241031/dengi-1981028467.html

Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги

Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги - РИА Новости, 31.10.2024

Россияне рассказали, на что больше всего тратят деньги

Больше всего денег россияне тратят на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%), свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, подготовленное для РИА... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:24

2024-10-31T02:24

2024-10-31T02:24

россия

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Больше всего денег россияне тратят на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%), свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, подготовленное для РИА Новости. "Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%). При этом, по сравнению с 2021 годом, увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов на 11 п.п. — с 20% до 31%. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов — доля снизилась на 10 п.п. до 17%", - говорится в результатах. Согласно опросу, регулярными остаются траты на еду (91%), коммунальные услуги (77%), а также связь, ТВ и интернет (72%). При этом за три года россияне стали чаще тратить деньги на одежду (56% в 2021 и 65% в 2024) и на детей (31% в 2021 и 39% в 2024). "Среди всех специальностей чаще всего на выплату кредитов тратят работники розничной торговли (65%), а реже всего — сотрудники сферы безопасности. На аренду жилья или выплату ипотеки реже всего тратят финансисты и бухгалтеры (35%) и рабочий персонал (36%), а чаще всего — высший и средний менеджмент (59%)", - уточнили в исследовании. Более половины респондентов (54%) тратят от четверти до половины своей ежемесячной зарплаты на выплату ипотечного кредита или аренду жилья, а в 2021 году столько же тратили 51% россиян, отмечается в результатах. Такую же долю зарплаты 36% опрошенных тратят на выплату процентов по кредитам и займам. Количество россиян, которые используют кредитные карты при нехватке денег, выросло на 10 п.п. за три года и составило 36%. Однако число берущих в долг у родственников и друзей снизилось до 32% в этом году по сравнению с 41% в 2021. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, еще меньше занимают в микрофинансовых организациях. В исследовании, которое проводилось с 1 по 16 октября, поучаствовали 4,5 тысячи человек со всей России.

https://ria.ru/20241023/ryba-1979463950.html

https://ria.ru/20241014/nakoplenie-1977874225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество