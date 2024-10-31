Рейтинг@Mail.ru
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 31.10.2024 (обновлено: 10:37 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/delo-1981073402.html
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2024
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело
В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:28
2024-10-31T10:37
происшествия
черкесск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981054297_4:52:1089:662_1920x0_80_0_0_e6bff5973ac28da856d8d8b0717f666d.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в СК РФ."Тридцать первого октября 2024 года в многоквартирном жилом доме города Черкесска произошел хлопок бытового газа с последующим частичным обрушением верхних этажей", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых и степень тяжести полученных последними травм устанавливаются."Следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878941.html
черкесск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981054297_122:0:1074:714_1920x0_80_0_0_1fb36eb9fbcfafb0a4e22a4731894e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черкесск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черкесск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело

После взрыва газа в Черкесске возбудили дело по статье о небезопасных услугах

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramМесто происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Тридцать первого октября 2024 года в многоквартирном жилом доме города Черкесска произошел хлопок бытового газа с последующим частичным обрушением верхних этажей", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта 2023, 08:00
Добавляется, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых и степень тяжести полученных последними травм устанавливаются.
"Следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области
19 октября, 12:22
 
ПроисшествияЧеркесскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала