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После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 31.10.2024
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело
В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:28
2024-10-31T10:28
2024-10-31T10:37
происшествия
черкесск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в СК РФ."Тридцать первого октября 2024 года в многоквартирном жилом доме города Черкесска произошел хлопок бытового газа с последующим частичным обрушением верхних этажей", - говорится в сообщении.Добавляется, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых и степень тяжести полученных последними травм устанавливаются."Следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, черкесск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черкесск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва газа в Черкесске возбудили уголовное дело
После взрыва газа в Черкесске возбудили дело по статье о небезопасных услугах
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В результате взрыва газа в Черкесске, по предварительным данным, есть погибшие, уголовное дело возбуждено по статье о небезопасных услугах, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Тридцать первого октября 2024 года в многоквартирном жилом доме города Черкесска произошел хлопок бытового газа с последующим частичным обрушением верхних этажей", - говорится в сообщении.
Добавляется, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное число которых и степень тяжести полученных последними травм устанавливаются.
"Следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин
запросил доклад о расследовании.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.