https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981160676.html

Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей

Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей - РИА Новости, 31.10.2024

Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей

Детей нет среди числа пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщила министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:05

2024-10-31T15:05

2024-10-31T15:05

происшествия

черкесск

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Детей нет среди числа пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщила министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. "По состоянию на 12 часов по московскому времени, в результате происшествия по улице Лободина в городе Черкесске пострадали 8 человек. Детей среди пострадавших нет. 4 человека доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Троим оказана медицинская помощь на уровне приемного отделения. Один пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Ранее ГУМЧС региона сообщало, что число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

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происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)