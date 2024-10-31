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Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей - РИА Новости, 31.10.2024
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15:05 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981160676.html
Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей
Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей - РИА Новости, 31.10.2024
Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей
Детей нет среди числа пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщила министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:05
2024-10-31T15:05
происшествия
черкесск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Детей нет среди числа пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщила министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. "По состоянию на 12 часов по московскому времени, в результате происшествия по улице Лободина в городе Черкесске пострадали 8 человек. Детей среди пострадавших нет. 4 человека доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Троим оказана медицинская помощь на уровне приемного отделения. Один пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Ранее ГУМЧС региона сообщало, что число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.
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происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет детей

Минздрав КЧР: детей среди пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске нет

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Детей нет среди числа пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщила министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева.
"По состоянию на 12 часов по московскому времени, в результате происшествия по улице Лободина в городе Черкесске пострадали 8 человек. Детей среди пострадавших нет. 4 человека доставлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу. Троим оказана медицинская помощь на уровне приемного отделения. Один пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что число погибших при взрыве в многоквартирном доме в Черкесске увеличилось до пяти, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По последним данным ГУМЧС по региону, 11 человек пострадали.
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ПроисшествияЧеркесскРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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