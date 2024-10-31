https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981134905.html

Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома

Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома - РИА Новости, 31.10.2024

Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома

Дом в Черкесске, где взорвался газ, был в хорошем состоянии, рассказала РИА Новости его жительница. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:45

2024-10-31T13:45

2024-10-31T13:45

происшествия

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Дом в Черкесске, где взорвался газ, был в хорошем состоянии, рассказала РИА Новости его жительница. "Дом был нормальный, не старый. Всё было хорошо", - сказала она, отвечая на вопрос, нуждался ли дом в капремонте. "Мы просто проснулись от этого шума, шум был как взрыв. Потом нам сказали эвакуироваться. Мы вышли и увидели, что с нашим домом", - добавила собеседница. МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах, погибли четыре человека.

https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html

черкесск

россия

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2024

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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия