https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981134905.html
Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома
Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома - РИА Новости, 31.10.2024
Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома
Дом в Черкесске, где взорвался газ, был в хорошем состоянии, рассказала РИА Новости его жительница. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:45
2024-10-31T13:45
2024-10-31T13:45
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Дом в Черкесске, где взорвался газ, был в хорошем состоянии, рассказала РИА Новости его жительница. "Дом был нормальный, не старый. Всё было хорошо", - сказала она, отвечая на вопрос, нуждался ли дом в капремонте. "Мы просто проснулись от этого шума, шум был как взрыв. Потом нам сказали эвакуироваться. Мы вышли и увидели, что с нашим домом", - добавила собеседница. МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах, погибли четыре человека.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Жительница дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказала о состоянии дома
Очевидица: дом в Черкесске, где взорвался газ, был в хорошем состоянии