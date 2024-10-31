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Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
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09:38 31.10.2024 (обновлено: 15:02 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.10.2024
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происшествия
черкесск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина взрыва в жилом доме в Черкесске — неисправность газового оборудования", — сказал он.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра. По данным главка МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Погиб один человек, девять пострадали. Из дома эвакуировали 52 человека.Спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники. Прокуратура проводит проверку.
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
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происшествия, черкесск, видео, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черкесск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-10-31T09:38
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Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске

Неисправность оборудования назвали возможной причиной взрыва в Черкесске

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramМесто происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительная причина взрыва в жилом доме в Черкесске — неисправность газового оборудования", — сказал он.
Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра. По данным главка МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Погиб один человек, девять пострадали. Из дома эвакуировали 52 человека.
Спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники. Прокуратура проводит проверку.
 
ПроисшествияЧеркесскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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