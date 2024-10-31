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Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:38
2024-10-31T09:38
2024-10-31T15:02
происшествия
черкесск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина взрыва в жилом доме в Черкесске — неисправность газового оборудования", — сказал он.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра. По данным главка МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Погиб один человек, девять пострадали. Из дома эвакуировали 52 человека.Спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники. Прокуратура проводит проверку.
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T09:38
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происшествия, черкесск, видео, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черкесск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске
Неисправность оборудования назвали возможной причиной взрыва в Черкесске