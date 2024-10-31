https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981057139.html

Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске

Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024

Экстренные службы назвали возможную причину взрыва в Черкесске

Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:38

2024-10-31T09:38

2024-10-31T15:02

происшествия

черкесск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Газ в жилом доме в Черкесске мог взорваться из-за неисправного оборудования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина взрыва в жилом доме в Черкесске — неисправность газового оборудования", — сказал он.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел около семи утра. По данным главка МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Погиб один человек, девять пострадали. Из дома эвакуировали 52 человека.Спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники. Прокуратура проводит проверку.

черкесск

россия

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2024

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T09:38 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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