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В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома - РИА Новости, 31.10.2024
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07:35 31.10.2024 (обновлено: 09:46 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981043003.html
В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома
В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома - РИА Новости, 31.10.2024
В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома
Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:35
2024-10-31T09:46
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщает СУСК РФ региона."Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей. Следователями и криминалистами… организован выезд на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах.
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происшествия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Черкесск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома

СУСК РФ ПО КЧР: следователи выехали на место обрушения жилого дома

© МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramМесто происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. 31 октября 2024
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Место происшествия, где произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. 31 октября 2024
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщает СУСК РФ региона.
"Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей. Следователями и криминалистами… организован выезд на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах.
 
ПроисшествияЧеркесскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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