https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981043003.html

В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома

В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома - РИА Новости, 31.10.2024

В Черкесске следователи выехали на место обрушения жилого дома

Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:35

2024-10-31T07:35

2024-10-31T09:46

происшествия

черкесск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981054319_1:51:1092:665_1920x0_80_0_0_9845bfa86f7fbba3e5e585cacf382189.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщает СУСК РФ региона."Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей. Следователями и криминалистами… организован выезд на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах.

черкесск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черкесск, следственный комитет россии (ск рф), россия