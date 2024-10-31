https://ria.ru/20241031/britaniya-1981032937.html

"Ведьмины знаки". В британском поместье нашли зловещие пентаграммы

"Ведьмины знаки". В британском поместье нашли зловещие пентаграммы - РИА Новости, 31.10.2024

"Ведьмины знаки". В британском поместье нашли зловещие пентаграммы

Британский фонд English Heritage обнаружил невероятное количество оберегающих знаков и редкие проклятия на стенах поместья Гейнсборо Олд Холл времен династии... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:28

2024-10-31T04:28

2024-10-31T09:42

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Британский фонд English Heritage обнаружил невероятное количество оберегающих знаков и редкие проклятия на стенах поместья Гейнсборо Олд Холл времен династии Тюдоров XV—XVI веков в графстве Линкольншир."Исследования в Гейнсборо Олд Холл открыли потрясающую группу вырезанных защитных знаков <...> (иногда называемых "ведьмиными знаками"). <..> Также найдены редкие надписи-проклятия", — говорится в сообщении.Один из волонтеров фонда обнаружил на территории поместья около 20 вырезанных знаков на стенах с наибольшей концентрацией в крыле для прислуги. Среди находок встречаются простые круги-ловушки для демонов, возможное обращение к Деве Марии в виде пересекающихся букв V и защитная пентаграмма, говорится в пресс-релизе. Кроме того, в усадьбе обнаружено около 100 знаков против пожара.Организация также обнаружила на стенах поместья редкие надписи-проклятия, которые чаще всего связываются с более ранними периодами британской истории, нежели Гейнсборо Олд Хилл. Однако, как отметили в фонде, надписи из поместья датируются периодом не ранее 1596 года, когда усадьбой владел Уильям Хикман. Так, в одном из случаев имя Хикмана было записано вверх ногами — такая запись считалась проклинающей человека.В пресс-релизе подчеркивается, что коллекция "ведьминых знаков" в Гейнсборо Олд Холл является крупнейшей из всех мест, находящихся под охраной фонда English Heritage."Причина такой концентрации защитных знаков остается загадкой", — подчеркнул старший хранитель коллекции English Heritage Кевин Бут.Организация называет Гейнсборо Олд Холл одним из самых больших и хорошо сохранившихся средневековых поместий в Англии. Его выстроил барон сэр Томас Бург во второй половине XV века. В XVI веке поместье дважды посещал английский король Генрих VIII, известный шестью браками и разрывом с католической церковью.

https://ria.ru/20241005/rus-1976423555.html

https://ria.ru/20240810/arkeonews-1965405068.html

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