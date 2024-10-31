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Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
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17:40 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/briks-1981200437.html
Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС
Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024
Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС
Белоруссия рассчитывает на днях оформить документы, касающееся наделения ее статусом страны-партнера БРИКС, сообщил в четверг глава МИД республики Максим... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:40
2024-10-31T17:40
в мире
белоруссия
венгрия
казань
максим рыженков
петер сийярто
александр лукашенко
брикс
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на днях оформить документы, касающееся наделения ее статусом страны-партнера БРИКС, сообщил в четверг глава МИД республики Максим Рыженков. "На днях получим, я уверен, статус страны – партнера БРИКС, оформим соответствующие документы", - сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам своих переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По итогам саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
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в мире, белоруссия, венгрия, казань, максим рыженков, петер сийярто, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Венгрия, Казань, Максим Рыженков, Петер Сийярто, Александр Лукашенко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС

Белоруссия рассчитывает на получение статуса страны-партнера БРИКС на днях

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на днях оформить документы, касающееся наделения ее статусом страны-партнера БРИКС, сообщил в четверг глава МИД республики Максим Рыженков.
"На днях получим, я уверен, статус страны – партнера БРИКС, оформим соответствующие документы", - сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам своих переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
По итогам саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреБелоруссияВенгрияКазаньМаксим РыженковПетер СийяртоАлександр ЛукашенкоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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