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Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС

Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024

Белоруссия оформит документы для получения статуса страны-партнера БРИКС

Белоруссия рассчитывает на днях оформить документы, касающееся наделения ее статусом страны-партнера БРИКС, сообщил в четверг глава МИД республики Максим... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:40

2024-10-31T17:40

2024-10-31T17:40

в мире

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венгрия

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максим рыженков

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брикс

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на днях оформить документы, касающееся наделения ее статусом страны-партнера БРИКС, сообщил в четверг глава МИД республики Максим Рыженков. "На днях получим, я уверен, статус страны – партнера БРИКС, оформим соответствующие документы", - сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам своих переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По итогам саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.

https://ria.ru/20241022/briks-1979310700.html

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венгрия

казань

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