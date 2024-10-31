https://ria.ru/20241031/briks-1981160111.html

Россия и Египет обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС

Россия и Египет обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС - РИА Новости, 31.10.2024

Россия и Египет обсудили укрепление взаимодействия в рамках БРИКС

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в РФ Назих Нагари рассмотрели пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:03

2024-10-31T15:03

2024-10-31T15:03

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египет

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михаил богданов

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в РФ Назих Нагари рассмотрели пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках БРИКС, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и ливано-израильском приграничье. Были также рассмотрены некоторые практические вопросы российско-египетской повестки дня, в том числе пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках БРИКС", - говорится в нём. БРИКС - межправительственное объединение, созданное в 2006 году. Россия приняла на себя председательство в блоке 1 января 2024 года. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Согласно сайту российского председательства в БРИКС, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html

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египет

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в мире, россия, египет, бразилия, михаил богданов, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году