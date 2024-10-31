https://ria.ru/20241031/briks-1981123789.html

Лукашенко призвал БРИКС принять конкретные шаги для развития организации

Лукашенко призвал БРИКС принять конкретные шаги для развития организации - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко призвал БРИКС принять конкретные шаги для развития организации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ООН, а также заявил, что и БРИКС нужно принять конкретные шаги, которые бы способствовали дальнейшему... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:07

2024-10-31T13:07

2024-10-31T13:07

в мире

белоруссия

александр лукашенко

брикс

оон

шос

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ООН, а также заявил, что и БРИКС нужно принять конкретные шаги, которые бы способствовали дальнейшему развитию организации. "Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, например, ШОС и БРИКС. К сожалению, … было видно, что телепаемся, не принимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации БРИКС", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности. Он критически отозвался о тех политиках, которые боятся противопоставления БРИКС ООН. "Оправдываются: это не альтернатива ООН. Если какая-то новая организация реально заменит ООН, что будет плохого?" - отметил Лукашенко. При этом он подчеркнул, что БРИКС еще надо много работать, чтобы развиться до такого уровня. Лукашенко заявил, что нет ничего плохого в том, если БРИКС будет реализовывать интересы участвующих в организации стран. Иначе, по мнению президента Белоруссии, при пассивной позиции организации от нее "люди отвернутся". При этом Лукашенко считает, что пяти странам-основателям БРИКС надо показать пример. Глава белорусского государства также раскритиковал ООН. "Что мы видим в последнее время в ООН? Какие полезные решения приняла организация? Никаких. И реформироваться не хотят, потому что нужен консенсус, или голосование в ООН на пленарном заседании, где Запад душит всех подряд: "санкции введем, доллар не дадим, платежей не будет". Кому нужна такая организация?" - сказал он. Лукашенко отметил, что в мире нужна альтернатива Западу. "Нужна ответственность совершенно другого уровня. Реакцией на этот запрос стало появление региональной ШОС и глобальной БРИКС как платформ для объединения единомышленников, в мире начали искать выход из однополярного мира", - напомнил Лукашенко. "Политическое давление, экономический шантаж привели к обратной реакции: большинство осознало свое истинное положение и реальный вес, влияние на мировой арене. Глобальный Юг и Восток настоятельно требуют принципиально иных механизмов представленности участия в современных процессах, начинают справедливо отстаивать свои интересы в международных организациях", - констатировал он.

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https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, брикс, оон, шос