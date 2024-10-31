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Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь" - РИА Новости, 31.10.2024
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Удмуртская Республика
 
22:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/brechalov-1981247045.html
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь" - РИА Новости, 31.10.2024
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"
Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:42
2024-10-31T22:42
удмуртская республика
ижавиа
вхл
владимир путин
александр бречалов
россия
ижевск
норильск
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Плюс один партнер для наших хоккеистов. Крылатый. Подписали соглашение с компанией "Ижавиа", будем работать над логистикой команды. Сейчас "Ижсталь" участвует в выездных матчах OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ. Перелёты предстоят дальние: Ижевск – Норильск – Красноярск – Новокузнецк – Барнаул. С 4 по 12 ноября наши хоккеисты будут играть с клубами "Норильск", "Сокол", "Металлург" и "Динамо-Алтай", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, для хоккеистов также планируется закупить комфортабельные автобусы. "Кроме того, сегодня работаем с другим партнером – хотим купить для хоккеистов комфортабельные автобусы. Перемены ждут не только "Ижсталь", но и молодёжный, и детско-юношеский хоккей. В Глазове планируем добавить школу хоккея для детей от 12 до 17 лет, чтобы у талантливых ребят была возможность спортивно "расти" в родном городе", - добавил Бречалов. В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор акционерного общества "Ижавиа" Александр Синельников и исполнительный директор хоккейного клуба "Ижсталь" Евгений Лойферман. В рамках пересмотра формата работы хоккейного клуба "Ижсталь" продолжается работа в части привлечения партнёров. Одним из них стала авиакомпания "Ижавиа". Соглашение между авиаперевозчиком и хоккейным клубом позволит улучшить логистику на выездных матчах OLIMPBET чемпионата России — Всероссийской хоккейной лиги, а также способствовать популяризации и развитию хоккея на территории республики. "В первую очередь стабильность клуба зависит от финансирования, в том числе бизнеса, потому что бюджет у нас всегда разный. И это правильно, когда предприниматели вкладываются в профессиональный спорт. Сейчас у нас есть понимание с партнёрами. Один из первых и ключевых — авиакомпания "Ижавиа". Во Всероссийской хоккейной лиге участвуют 33 команды, география очень широкая, календарь сложный. "Ижавиа" подставит не плечо, а крыло в непростой выездной серии из 4 матчей", - приводит пресс-служба слова Бречалова, который присутствовал на подписании соглашения. Содействие авиакомпании позволит хоккеистам выходить на лед отдохнувшими, отметил гендиректор "Ижавиа". "Наше содействие будет заключаться в построении логистики с тем, чтобы команда могла выходить с рейса на лёд отдохнувшей и заряженной. Мы любим "Ижсталь", верим в команду и "болеем" за неё", — цитирует Синельникова пресс-служба. В свою очередь, Лойферман отметил, что соглашение является основным элементом в создании конкурентной инфраструктуры хоккейного клуба. Оно позволит игрокам быстрее добираться до мест проведения выездных игр и восстанавливаться в длительных поездках. Также в Ижевске продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы. "Цели у нас амбициозные. Я знаю, что это вызовет волну скептических комментариев. Мы считаем, в последующие 3-4 года, при системной работе "дети — молодёжь — профессиональная команда", мы можем побороться за Кубок ВХЛ. Да, сейчас это звучит, может быть, излишне авантюрно, потому что мы на 33-м месте, но лиха беда начала. У "Ижстали" очень большая и яркая история. Мы готовы вместе с партнёрами писать новую страницу. Все заряжены, ситуация очень непростая, но тем интереснее. Я думаю, у нас всё получится", — подытожил Бречалов. Хоккейный клуб "Ижсталь" проведёт заключительный матч домашней серии. На льду крытого катка "Олимпиец" ижевская команда встретится с "Челнами" из Набережных Челнов. С 20 октября ижевские хоккеисты провели четыре домашних игры. Лучший результат команда показала в борьбе против кирово-чепецкой "Олимпии", завершив встречу в свою пользу со счётом 4:2. Следить за командой можно на трибунах или онлайн. Трансляции матчей доступны в официальном сообществе клуба в соцсети "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241031/brechalov-1981204678.html
https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html
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ижавиа, вхл, владимир путин, александр бречалов, россия, ижевск, норильск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижавиа, ВХЛ, Владимир Путин, Александр Бречалов, Россия, Ижевск, Норильск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"

Бречалов: компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Плюс один партнер для наших хоккеистов. Крылатый. Подписали соглашение с компанией "Ижавиа", будем работать над логистикой команды. Сейчас "Ижсталь" участвует в выездных матчах OLIMPBET чемпионата РоссииВХЛ. Перелёты предстоят дальние: ИжевскНорильскКрасноярскНовокузнецкБарнаул. С 4 по 12 ноября наши хоккеисты будут играть с клубами "Норильск", "Сокол", "Металлург" и "Динамо-Алтай", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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По его словам, для хоккеистов также планируется закупить комфортабельные автобусы.
"Кроме того, сегодня работаем с другим партнером – хотим купить для хоккеистов комфортабельные автобусы. Перемены ждут не только "Ижсталь", но и молодёжный, и детско-юношеский хоккей. В Глазове планируем добавить школу хоккея для детей от 12 до 17 лет, чтобы у талантливых ребят была возможность спортивно "расти" в родном городе", - добавил Бречалов.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор акционерного общества "Ижавиа" Александр Синельников и исполнительный директор хоккейного клуба "Ижсталь" Евгений Лойферман.
В рамках пересмотра формата работы хоккейного клуба "Ижсталь" продолжается работа в части привлечения партнёров. Одним из них стала авиакомпания "Ижавиа". Соглашение между авиаперевозчиком и хоккейным клубом позволит улучшить логистику на выездных матчах OLIMPBET чемпионата России — Всероссийской хоккейной лиги, а также способствовать популяризации и развитию хоккея на территории республики.
"В первую очередь стабильность клуба зависит от финансирования, в том числе бизнеса, потому что бюджет у нас всегда разный. И это правильно, когда предприниматели вкладываются в профессиональный спорт. Сейчас у нас есть понимание с партнёрами. Один из первых и ключевых — авиакомпания "Ижавиа". Во Всероссийской хоккейной лиге участвуют 33 команды, география очень широкая, календарь сложный. "Ижавиа" подставит не плечо, а крыло в непростой выездной серии из 4 матчей", - приводит пресс-служба слова Бречалова, который присутствовал на подписании соглашения.
Содействие авиакомпании позволит хоккеистам выходить на лед отдохнувшими, отметил гендиректор "Ижавиа".
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"Наше содействие будет заключаться в построении логистики с тем, чтобы команда могла выходить с рейса на лёд отдохнувшей и заряженной. Мы любим "Ижсталь", верим в команду и "болеем" за неё", — цитирует Синельникова пресс-служба.
В свою очередь, Лойферман отметил, что соглашение является основным элементом в создании конкурентной инфраструктуры хоккейного клуба. Оно позволит игрокам быстрее добираться до мест проведения выездных игр и восстанавливаться в длительных поездках. Также в Ижевске продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы.
"Цели у нас амбициозные. Я знаю, что это вызовет волну скептических комментариев. Мы считаем, в последующие 3-4 года, при системной работе "дети — молодёжь — профессиональная команда", мы можем побороться за Кубок ВХЛ. Да, сейчас это звучит, может быть, излишне авантюрно, потому что мы на 33-м месте, но лиха беда начала. У "Ижстали" очень большая и яркая история. Мы готовы вместе с партнёрами писать новую страницу. Все заряжены, ситуация очень непростая, но тем интереснее. Я думаю, у нас всё получится", — подытожил Бречалов.
Хоккейный клуб "Ижсталь" проведёт заключительный матч домашней серии. На льду крытого катка "Олимпиец" ижевская команда встретится с "Челнами" из Набережных Челнов. С 20 октября ижевские хоккеисты провели четыре домашних игры. Лучший результат команда показала в борьбе против кирово-чепецкой "Олимпии", завершив встречу в свою пользу со счётом 4:2. Следить за командой можно на трибунах или онлайн. Трансляции матчей доступны в официальном сообществе клуба в соцсети "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии
18 октября, 17:48
 
Удмуртская РеспубликаИжавиаВХЛВладимир ПутинАлександр БречаловРоссияИжевскНорильскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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