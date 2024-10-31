https://ria.ru/20241031/brechalov-1981247045.html
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь" - РИА Новости, 31.10.2024
Компания "Ижавиа" стала новым партнером хоккейного клуба "Ижсталь"
Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:42
2024-10-31T22:42
2024-10-31T22:42
удмуртская республика
ижавиа
вхл
владимир путин
александр бречалов
россия
ижевск
норильск
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "Плюс один партнер для наших хоккеистов. Крылатый. Подписали соглашение с компанией "Ижавиа", будем работать над логистикой команды. Сейчас "Ижсталь" участвует в выездных матчах OLIMPBET чемпионата России – ВХЛ. Перелёты предстоят дальние: Ижевск – Норильск – Красноярск – Новокузнецк – Барнаул. С 4 по 12 ноября наши хоккеисты будут играть с клубами "Норильск", "Сокол", "Металлург" и "Динамо-Алтай", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, для хоккеистов также планируется закупить комфортабельные автобусы. "Кроме того, сегодня работаем с другим партнером – хотим купить для хоккеистов комфортабельные автобусы. Перемены ждут не только "Ижсталь", но и молодёжный, и детско-юношеский хоккей. В Глазове планируем добавить школу хоккея для детей от 12 до 17 лет, чтобы у талантливых ребят была возможность спортивно "расти" в родном городе", - добавил Бречалов. В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор акционерного общества "Ижавиа" Александр Синельников и исполнительный директор хоккейного клуба "Ижсталь" Евгений Лойферман. В рамках пересмотра формата работы хоккейного клуба "Ижсталь" продолжается работа в части привлечения партнёров. Одним из них стала авиакомпания "Ижавиа". Соглашение между авиаперевозчиком и хоккейным клубом позволит улучшить логистику на выездных матчах OLIMPBET чемпионата России — Всероссийской хоккейной лиги, а также способствовать популяризации и развитию хоккея на территории республики. "В первую очередь стабильность клуба зависит от финансирования, в том числе бизнеса, потому что бюджет у нас всегда разный. И это правильно, когда предприниматели вкладываются в профессиональный спорт. Сейчас у нас есть понимание с партнёрами. Один из первых и ключевых — авиакомпания "Ижавиа". Во Всероссийской хоккейной лиге участвуют 33 команды, география очень широкая, календарь сложный. "Ижавиа" подставит не плечо, а крыло в непростой выездной серии из 4 матчей", - приводит пресс-служба слова Бречалова, который присутствовал на подписании соглашения. Содействие авиакомпании позволит хоккеистам выходить на лед отдохнувшими, отметил гендиректор "Ижавиа". "Наше содействие будет заключаться в построении логистики с тем, чтобы команда могла выходить с рейса на лёд отдохнувшей и заряженной. Мы любим "Ижсталь", верим в команду и "болеем" за неё", — цитирует Синельникова пресс-служба. В свою очередь, Лойферман отметил, что соглашение является основным элементом в создании конкурентной инфраструктуры хоккейного клуба. Оно позволит игрокам быстрее добираться до мест проведения выездных игр и восстанавливаться в длительных поездках. Также в Ижевске продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, говорится в сообщении пресс-службы. "Цели у нас амбициозные. Я знаю, что это вызовет волну скептических комментариев. Мы считаем, в последующие 3-4 года, при системной работе "дети — молодёжь — профессиональная команда", мы можем побороться за Кубок ВХЛ. Да, сейчас это звучит, может быть, излишне авантюрно, потому что мы на 33-м месте, но лиха беда начала. У "Ижстали" очень большая и яркая история. Мы готовы вместе с партнёрами писать новую страницу. Все заряжены, ситуация очень непростая, но тем интереснее. Я думаю, у нас всё получится", — подытожил Бречалов. Хоккейный клуб "Ижсталь" проведёт заключительный матч домашней серии. На льду крытого катка "Олимпиец" ижевская команда встретится с "Челнами" из Набережных Челнов. С 20 октября ижевские хоккеисты провели четыре домашних игры. Лучший результат команда показала в борьбе против кирово-чепецкой "Олимпии", завершив встречу в свою пользу со счётом 4:2. Следить за командой можно на трибунах или онлайн. Трансляции матчей доступны в официальном сообществе клуба в соцсети "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241031/brechalov-1981204678.html
https://ria.ru/20241030/brechalov-1980857043.html
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ижавиа, вхл, владимир путин, александр бречалов, россия, ижевск, норильск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Ижавиа, ВХЛ, Владимир Путин, Александр Бречалов, Россия, Ижевск, Норильск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
УФА, 31 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" стала одним из ключевых партнёров хоккейного клуба "Ижсталь", подписав соглашение о логистике перелетов команды, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Плюс один партнер для наших хоккеистов. Крылатый. Подписали соглашение с компанией "Ижавиа", будем работать над логистикой команды. Сейчас "Ижсталь" участвует в выездных матчах OLIMPBET чемпионата России
– ВХЛ
. Перелёты предстоят дальние: Ижевск
– Норильск
– Красноярск
– Новокузнецк
– Барнаул
. С 4 по 12 ноября наши хоккеисты будут играть с клубами "Норильск", "Сокол", "Металлург" и "Динамо-Алтай", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, для хоккеистов также планируется закупить комфортабельные автобусы.
"Кроме того, сегодня работаем с другим партнером – хотим купить для хоккеистов комфортабельные автобусы. Перемены ждут не только "Ижсталь", но и молодёжный, и детско-юношеский хоккей. В Глазове
планируем добавить школу хоккея для детей от 12 до 17 лет, чтобы у талантливых ребят была возможность спортивно "расти" в родном городе", - добавил Бречалов.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор акционерного общества "Ижавиа" Александр Синельников и исполнительный директор хоккейного клуба "Ижсталь" Евгений Лойферман.
В рамках пересмотра формата работы хоккейного клуба "Ижсталь" продолжается работа в части привлечения партнёров. Одним из них стала авиакомпания "Ижавиа". Соглашение между авиаперевозчиком и хоккейным клубом позволит улучшить логистику на выездных матчах OLIMPBET чемпионата России — Всероссийской хоккейной лиги, а также способствовать популяризации и развитию хоккея на территории республики.
"В первую очередь стабильность клуба зависит от финансирования, в том числе бизнеса, потому что бюджет у нас всегда разный. И это правильно, когда предприниматели вкладываются в профессиональный спорт. Сейчас у нас есть понимание с партнёрами. Один из первых и ключевых — авиакомпания "Ижавиа". Во Всероссийской хоккейной лиге участвуют 33 команды, география очень широкая, календарь сложный. "Ижавиа" подставит не плечо, а крыло в непростой выездной серии из 4 матчей", - приводит пресс-служба слова Бречалова, который присутствовал на подписании соглашения.
Содействие авиакомпании позволит хоккеистам выходить на лед отдохнувшими, отметил гендиректор "Ижавиа".
"Наше содействие будет заключаться в построении логистики с тем, чтобы команда могла выходить с рейса на лёд отдохнувшей и заряженной. Мы любим "Ижсталь", верим в команду и "болеем" за неё", — цитирует Синельникова пресс-служба.
В свою очередь, Лойферман отметил, что соглашение является основным элементом в создании конкурентной инфраструктуры хоккейного клуба. Оно позволит игрокам быстрее добираться до мест проведения выездных игр и восстанавливаться в длительных поездках. Также в Ижевске продолжается реконструкция Ледового дворца "Ижсталь" в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным
, говорится в сообщении пресс-службы.
"Цели у нас амбициозные. Я знаю, что это вызовет волну скептических комментариев. Мы считаем, в последующие 3-4 года, при системной работе "дети — молодёжь — профессиональная команда", мы можем побороться за Кубок ВХЛ. Да, сейчас это звучит, может быть, излишне авантюрно, потому что мы на 33-м месте, но лиха беда начала. У "Ижстали" очень большая и яркая история. Мы готовы вместе с партнёрами писать новую страницу. Все заряжены, ситуация очень непростая, но тем интереснее. Я думаю, у нас всё получится", — подытожил Бречалов.
Хоккейный клуб "Ижсталь" проведёт заключительный матч домашней серии. На льду крытого катка "Олимпиец" ижевская команда встретится с "Челнами" из Набережных Челнов
. С 20 октября ижевские хоккеисты провели четыре домашних игры. Лучший результат команда показала в борьбе против кирово-чепецкой "Олимпии", завершив встречу в свою пользу со счётом 4:2. Следить за командой можно на трибунах или онлайн. Трансляции матчей доступны в официальном сообществе клуба в соцсети "ВКонтакте", отметили в пресс-службе.