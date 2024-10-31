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В Орловской области сбили пять беспилотников
В Орловской области сбили пять беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
В Орловской области сбили пять беспилотников
Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:22
2024-10-31T23:22
2024-10-31T23:26
в мире
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область вновь подвергается массированной атаке противника – средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий. Прошу соблюдать бдительность - вражеские атаки продолжаются. Спасибо нашим защитникам, которые в любое время суток стоят на страже безопасности Орловщины", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
орловская область
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в мире, происшествия, орловская область, андрей клычков
В мире, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области сбили пять беспилотников
В Орловской области сбили пять дронов, пострадавших, предварительно, нет