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В Орловской области сбили пять беспилотников

В Орловской области сбили пять беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024

В Орловской области сбили пять беспилотников

Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T23:22

2024-10-31T23:22

2024-10-31T23:26

в мире

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область вновь подвергается массированной атаке противника – средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах происшествий. Прошу соблюдать бдительность - вражеские атаки продолжаются. Спасибо нашим защитникам, которые в любое время суток стоят на страже безопасности Орловщины", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

орловская область

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2024

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в мире, происшествия, орловская область, андрей клычков