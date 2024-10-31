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Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа - РИА Новости, 31.10.2024
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22:00 31.10.2024 (обновлено: 22:07 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bpla-1981244293.html
Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа
Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа - РИА Новости, 31.10.2024
Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа
Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа, еще один был обезврежен силами РЭБ и упал в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:00
2024-10-31T22:07
происшествия
безопасность
азовское море
геническ
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа, еще один был обезврежен силами РЭБ и упал в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Над Азовским морем российская ПВО уничтожила беспилотник противника. Звук работы ПВО слышали жители Генического округа. Ещё один БПЛА дезактивирован средствами РЭБ и упал в воду", - написал Сальдо в Telegram-канале.Система противовоздушной обороны продолжает находиться в режиме максимальной готовности, добавил он.
азовское море
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происшествия, безопасность, азовское море, геническ, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Безопасность, Азовское море, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо
Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа

Сальдо: над Азовским морем сбили БПЛА, еще один вывели из строя средства РЭБ

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Беспилотник сбит над Азовским морем в районе Геническа, еще один был обезврежен силами РЭБ и упал в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Над Азовским морем российская ПВО уничтожила беспилотник противника. Звук работы ПВО слышали жители Генического округа. Ещё один БПЛА дезактивирован средствами РЭБ и упал в воду", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Система противовоздушной обороны продолжает находиться в режиме максимальной готовности, добавил он.
 
ПроисшествияБезопасностьАзовское мореГеническХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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