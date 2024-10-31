https://ria.ru/20241031/bpla-1981039620.html

Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024

Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников

Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:37

2024-10-31T06:37

2024-10-31T06:37

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы рф