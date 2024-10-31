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Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/bpla-1981039620.html
Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников
Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:37
2024-10-31T06:37
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
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ростовская область
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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ
Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников

Губернатор Голубев: в Ростовской области уничтожили девять беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Девять БПЛА уничтожено и подавлено средствами РЭБ минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы девять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы РФ
 
 
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