https://ria.ru/20241031/bolezn-1980997806.html

"Их будет больше". Россиянам грозит "скрытая эпидемия"

"Их будет больше". Россиянам грозит "скрытая эпидемия" - РИА Новости, 31.10.2024

"Их будет больше". Россиянам грозит "скрытая эпидемия"

Число преступлений с участием людей с психическими заболеваниями, судя по сообщениям СМИ, постоянно растет. Эксперты утверждают: это лишь начало. Как справиться РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T11:39

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Число преступлений с участием людей с психическими заболеваниями, судя по сообщениям СМИ, постоянно растет. Эксперты утверждают: это лишь начало. Как справиться с проблемой — разбиралось РИА Новости."Не решился выброситься"Утром 25 августа житель Лефортово, экс-сотрудник Центробанка Александр Липатов выбросил из окна 16-го этажа годовалого сына, а затем и жену Милену. Потом то залезал на подоконник, то спускался, что-то кричал и при этом был полностью обнаженный. "Я так понимаю, что он не решился выброситься", — говорит свидетельница произошедшего.Липатов забаррикадировался в квартире. Ворвавшись внутрь, полицейские увидели разбросанные детские вещи и перевернутую кровать. Кроме того, там были записки с рисунками и несвязным текстом, а на полу лежал клок волос.В организме Липатова не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков. Однако нашли следы антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.В показаниях он признался, что в последнее время испытывал тревогу и страх, а перед трагедий и вовсе думал, что за ним следят, слышал голоса. Перед сном принял успокоительное, но утром у него случился нервный срыв, что и заставило совершить двойное убийство. "Продолжают терпеть"Странности в поведении Александра Липатова замечали еще в 2018-м. Друзья семьи и родственники рассказали, что у него случались нервные срывы, но к психиатру он не обращался. Вместо этого уезжал к родителям в Барнаул, чтобы успокоиться.Врачи диагностировали у него острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложненное нарушением когнитивных функций. Но суд, несмотря на диагноз, отправил Липатова в СИЗО, предъявив обвинение в убийстве двух лиц (п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК России).По словам экс-следователя прокуратуры Вадима Багатурии, такие ситуации происходят регулярно. "Особенно в осенне-весенний период. У меня было несколько подобных случаев: мальчик 14 лет убил мать, двоюродную сестру и тяжело ранил тетю, а после выпрыгнул с пятого этажа, но выжил. Когда мы его допрашивали, на вопрос "почему ты это сделал" он ответил, что "проходил мимо зеркала, оно велело ему всех убить", — рассказал Багатурия в беседе с РИА Новости.Одна из главных причин подобных трагедий, по мнению эксперта, — страх членов семьи душевнобольного заявить о болезни. "Статус сумасшедшего до сих пор порицаем в обществе, приносит множество ограничений. Близкие, даже если видят, что родственник иногда "дурит", продолжают терпеть и молчать, потому что это может сказаться на их благосостоянии", — говорит Багатурия."Доказать невменяемость"Но даже если семья захочет отправить душевнобольного родственника на лечение, сделать это не так просто."Если человек не буйный, не представляет угрозы для окружающих, то решение о том, ложиться в психиатрическую больницу или нет, будет за ним, — поясняет психиатр Владимир Менделевич. — Однако если члены семьи видят ухудшение состояния, то им, не теряя времени, стоит доказать через суд социальную опасность больного родственника".Закон это позволяет. Заявление о госпитализации суд рассмотрит в течение пяти дней в одном из трех случаев: если человек представляет опасность для себя и окружающих, не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, а также если его здоровье находится под угрозой в случае неоказания психиатрической помощи.На практике же врачи даже буйных пациентов забирают с неохотой, чтобы не занимать места в клиниках. Москвичке Ирине Красновой (имя изменено) о том, что ее муж бегает по двору без обуви и кричит о приближающемся конце света, сообщили соседи. У него обострилась шизофрения, которая раньше не проявлялась.Она тут же приехала и вызвала санитаров. Те долго отказывались забирать мужчину, потому что он "внятно отвечал на вопросы и отказывался от госпитализации". "Чтобы его отвезли и несколько недель пролечили, пришлось заплатить врачу", — вспоминает Ирина."Условия стресса"Количество людей с психическими расстройствами, по мнению Менделевича, будет только расти. Сейчас в России, по официальным данным, около четырех миллионов человек с ментальными проблемами."Общество и государство живут в условиях тяжелого стресса. Из-за событий, происходящих в мире, люди становятся агрессивнее, а эмоциональное напряжение растет", — считает он.Эксперт отмечает, что болезнь иногда незаметно протекает годами, но остро проявляется из-за триггера. "Причину срыва нельзя предугадать. Ей может стать наследственная предрасположенность, перманентный стресс, черепно-мозговые травмы или употребление психоактивных веществ. Все индивидуально", — говорит психиатр.Так, 30 сентября Роман К., житель столичного ЖК "Селигер Сити", принес в квартиру десятки газовых баллонов, которые в итоге взорвались. Мужчина погиб при пожаре. Позже выяснилось, что он привез газ и во вторую свою квартиру — в Химках. Следствие не называло причин взрыва, однако основной версией стал умышленный поджог.Соседи и консьерж дома в свидетельских показаниях отмечали, что поведение Романа резко изменилось после ухода жены с двумя детьми. Он ни с кем не разговаривал, конфликтовал с окружающими. Как установили позже, несколько раз пытался покончить с собой и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.А в конце октября в одном из супермаркетов Петербурга мужчина набросился на покупателей с двумя ножами. Четверо человек получили ранения. Нападавший объяснил свой поступок "ненавистью к людям". При этом, как сообщали СМИ, он регулярно заходил в магазин и, по словам продавцов, часто вел себя неадекватно. "Бояться надо здоровых"Однако, по мнению экспертов, в целом уровень преступности среди психически нездоровых крайне низок. "Исследования говорят, что среди преступников таких только 2,4 процента. Бояться надо здоровых людей", — считает Менделевич.Если человек ведет себя невменяемо, назначают судебно-психиатрическую экспертизу. "Для этого должны быть весомые основания: история обращений к психиатрам, мнение следствия — например, по их мнению, гражданин вел себя неадекватно, а его действия ничем не мотивированы, — объясняет врач. — Специалисты изучают всю медицинскую документацию, а также используют свидетельские показания из уголовного дела. На основании полученных данных делают выводы".По словам специалиста, на экспертизу в равных количествах поступают как люди с хроническими заболеваниями, так и с острыми приступами. "В первом случае на принудительное лечение отправляют 80 процентов. Это связано с тем, что точно определить мотивы такого человека слишком сложно. На принудительном лечении таких пациентов оставляют примерно на тот же срок, который мог бы назначить суд в виде лишения свободы в тюрьме", — рассказывает психиатр.С острыми приступами сложнее. В таких ситуациях, поясняет Менделевич, комиссия проверяет, был человек в состоянии аффекта или совершил преступление намеренно."Преступление повторится"В отличие от тюремного заключения, принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа не считается реальным сроком. Человек может выписаться и продолжать терапию. "Врач, по регламенту, должен осматривать таких пациентов раз в месяц. Если его недолечили, то уже через две недели состояние может ухудшиться, есть риск, что преступление повторится", — говорит психиатр.По словам Багатурии, прошедшие принудительное лечение остаются во внутренних базах МВД как совершавшие правонарушения, но с пометкой об освобождении от уголовной ответственности. Надзора за ними со стороны полицейских нет. "Люди с психическими отклонениями нуждаются в постоянном контроле, однако у нас эта система до сих пор не налажена, хоть в законе и прописано, что сотрудники диспансеров должнывзаимодействовать с полицией", — отмечает эксперт.На государственном уровне проблему обсуждают с 2022 года. Однако закон о совершенствовании взаимодействия органов внутренних дел и медорганизаций по обмену информацией о лицах с хроническими психическими расстройствами приняли только в июле 2024-го.В документе сказано, что на полицию возлагаются "обязанности по наблюдению за лицами с хроническими и затяжными психическими расстройствами", а также устанавливаются "правовые основания для предоставления ОВД сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя".Эксперты считают, что нововведение улучшит систему контроля. К лечению средних и легких состояний, таких как невроз, тревога или посттравматический стресс, стоит привлекать специалистов смежных специальностей — например, неврологов. Тогда пациенты с психическими расстройствами будут меньше бояться госпитализации, что снизит риск и для них самих, и для окружающих.

https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html

https://ria.ru/20241025/rabstvo-1979831818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)