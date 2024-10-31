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Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 31.10.2024 (обновлено: 21:16 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:27
2024-10-31T21:16
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
киев
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск. "Бердянськ — це Україна, або руїни" — такую надпись можно различить на обломке беспилотника.В Бердянске продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники Следственного комитета России, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан, добавил Балицкий.&quot;Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание&quot;, — написал он.Утром Бердянск подвергся массированной атаке украинских дронов. В налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов. Пострадали три человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
запорожская область
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бердянск, запорожская область, киев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Киев, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск

Балицкий показал фото обломков атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПослание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск.
"Бердянськ — це Україна, або руїни" — такую надпись можно различить на обломке беспилотника.
В Бердянске продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники Следственного комитета России, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан, добавил Балицкий.
«

"Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание", — написал он.

Утром Бердянск подвергся массированной атаке украинских дронов. В налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов. Пострадали три человека.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьКиевЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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