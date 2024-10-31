https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024
Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:27
2024-10-31T12:27
2024-10-31T21:16
специальная военная операция на украине
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запорожская область
киев
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск. "Бердянськ — це Україна, або руїни" — такую надпись можно различить на обломке беспилотника.В Бердянске продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники Следственного комитета России, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан, добавил Балицкий."Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание", — написал он.Утром Бердянск подвергся массированной атаке украинских дронов. В налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов. Пострадали три человека.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Балицкий показал фото обломков атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ