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Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 31.10.2024
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:42
2024-10-31T09:42
2024-10-31T09:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины подвергли атаке беспилотным летательным аппаратом автобус маршрута № 2 около рынка в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Слава Богу, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 01.00 мск по Центрально–Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке
Мэр Приходько: украинский беспилотник атаковал автобус около рынка в Горловке