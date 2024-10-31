https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981058997.html

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 31.10.2024

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке

Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:42

2024-10-31T09:42

2024-10-31T09:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины подвергли атаке беспилотным летательным аппаратом автобус маршрута № 2 около рынка в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Слава Богу, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 01.00 мск по Центрально–Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия