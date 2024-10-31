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Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981058997.html
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке - РИА Новости, 31.10.2024
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке
Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:42
2024-10-31T09:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины подвергли атаке беспилотным летательным аппаратом автобус маршрута № 2 около рынка в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Слава Богу, без пострадавших", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 01.00 мск по Центрально–Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке

Мэр Приходько: украинский беспилотник атаковал автобус около рынка в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал городской маршрутный автобус около рынка в Горловке в ДНР, обошлось без пострадавших, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины подвергли атаке беспилотным летательным аппаратом автобус маршрута № 2 около рынка в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки). Слава Богу, без пострадавших", - написал он.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 01.00 мск по Центрально–Городскому району Горловки было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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