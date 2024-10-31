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Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 31.10.2024 (обновлено: 17:11 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981045206.html
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска
Порт Бердянска подвергся налету украинских беспилотников-камикадзе, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:08
2024-10-31T17:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Порт Бердянска подвергся налету украинских беспилотников-камикадзе, сообщили власти города в Telegram-канале."Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО", — говорится в посте.Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе, добавили власти. Губернатор региона Евгений Балицкий позднее сообщил, что в результате атаки пострадали три человека, их доставили в больницу.Заместитель губернатора Антон Тицкий уточнил, что в налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241031/mo-1981043124.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, бердянск, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска

ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области беспилотниками-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Порт Бердянска подвергся налету украинских беспилотников-камикадзе, сообщили власти города в Telegram-канале.
«
"Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО", — говорится в посте.
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Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе, добавили власти.
Губернатор региона Евгений Балицкий позднее сообщил, что в результате атаки пострадали три человека, их доставили в больницу.
Заместитель губернатора Антон Тицкий уточнил, что в налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов.

Бердянск — город на юге Запорожской области, на Азовском море. Основан в 1827 году. Располагает универсальным портом, способным переваливать зерно, нефтепродукты, уголь, кокс, руду, металлы и другие грузы.

Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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