https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981045206.html

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска - РИА Новости, 31.10.2024

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали порт Бердянска

Порт Бердянска подвергся налету украинских беспилотников-камикадзе, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:08

2024-10-31T08:08

2024-10-31T17:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Порт Бердянска подвергся налету украинских беспилотников-камикадзе, сообщили власти города в Telegram-канале."Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО", — говорится в посте.Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе, добавили власти. Губернатор региона Евгений Балицкий позднее сообщил, что в результате атаки пострадали три человека, их доставили в больницу.Заместитель губернатора Антон Тицкий уточнил, что в налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241031/mo-1981043124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, бердянск, безопасность, вооруженные силы украины