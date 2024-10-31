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В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.10.2024
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14:17 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/berlin-1981149236.html
В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме
В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.10.2024
В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме
В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:17
2024-10-31T14:17
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу. Ранее в центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, сообщалось о множестве пострадавших. К тушению было привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы. "Четыре легко пострадавших жителя были госпитализированы с отравлением угарным газом. Десяти другим пришлось прибегнуть к помощи пожарной бригады. На текущий момент никому не угрожает опасность", - пишет Bild. По данным пожарной службы, вспыхнувший около восьми утра в ресторане на первом этаже здания огонь распространился по вентиляционным шахтам дома. Пожар был потушен около 10 часов утра, специалисты исследуют чердачные помещения на предмет очагов возгорания.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме

Bild: в Берлине при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека

© iStock.com / Mickis-FotoweltАвтомобиль пожарной службы в Германии
Автомобиль пожарной службы в Германии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Mickis-Fotowelt
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу.
Ранее в центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, сообщалось о множестве пострадавших. К тушению было привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы.
«
"Четыре легко пострадавших жителя были госпитализированы с отравлением угарным газом. Десяти другим пришлось прибегнуть к помощи пожарной бригады. На текущий момент никому не угрожает опасность", - пишет Bild.
По данным пожарной службы, вспыхнувший около восьми утра в ресторане на первом этаже здания огонь распространился по вентиляционным шахтам дома. Пожар был потушен около 10 часов утра, специалисты исследуют чердачные помещения на предмет очагов возгорания.
Пожарные в Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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В миреБерлин (город)Германия
 
 
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