https://ria.ru/20241031/berlin-1981149236.html

В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме

В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 31.10.2024

В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме

В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:17

2024-10-31T14:17

2024-10-31T14:17

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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу. Ранее в центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, сообщалось о множестве пострадавших. К тушению было привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы. "Четыре легко пострадавших жителя были госпитализированы с отравлением угарным газом. Десяти другим пришлось прибегнуть к помощи пожарной бригады. На текущий момент никому не угрожает опасность", - пишет Bild. По данным пожарной службы, вспыхнувший около восьми утра в ресторане на первом этаже здания огонь распространился по вентиляционным шахтам дома. Пожар был потушен около 10 часов утра, специалисты исследуют чердачные помещения на предмет очагов возгорания.

https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия