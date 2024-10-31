В Берлине назвали число пострадавших при пожаре в многоквартирном доме
Bild: в Берлине при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека
© iStock.com / Mickis-FotoweltАвтомобиль пожарной службы в Германии
© iStock.com / Mickis-Fotowelt
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В Берлине в результате пожара в многоквартирном доме пострадали четыре человека, все остальные жители находятся вне опасности, сообщает издание Bild со ссылкой на пожарную службу.
Ранее в центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, сообщалось о множестве пострадавших. К тушению было привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы.
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"Четыре легко пострадавших жителя были госпитализированы с отравлением угарным газом. Десяти другим пришлось прибегнуть к помощи пожарной бригады. На текущий момент никому не угрожает опасность", - пишет Bild.
По данным пожарной службы, вспыхнувший около восьми утра в ресторане на первом этаже здания огонь распространился по вентиляционным шахтам дома. Пожар был потушен около 10 часов утра, специалисты исследуют чердачные помещения на предмет очагов возгорания.
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