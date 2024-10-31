https://ria.ru/20241031/berlin-1981117275.html

В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие

В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2024

В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие

В центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, есть множество пострадавших, сообщает пожарная служба столицы Германии. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:55

2024-10-31T12:55

2024-10-31T13:08

в мире

берлин (город)

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151782_0:188:3078:1919_1920x0_80_0_0_c57cffb45b417b8ba185d546f29868ae.jpg

БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, есть множество пострадавших, сообщает пожарная служба столицы Германии. В сообщении на сайте службы сообщается, что первые звонки очевидцев о вспыхнувшем в центральном районе Митте пожаре поступили около восьми утра по местному времени. Огонь, вспыхнувший в ресторане на первом этаже многоквартирного дома, перекинулся на всё здание, спасатели исходят из того, что пострадало множество людей. К тушению привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы.

https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), германия