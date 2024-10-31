https://ria.ru/20241031/berlin-1981117275.html
В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие
В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.10.2024
В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие
В центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, есть множество пострадавших, сообщает пожарная служба столицы Германии. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:55
2024-10-31T12:55
2024-10-31T13:08
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, есть множество пострадавших, сообщает пожарная служба столицы Германии. В сообщении на сайте службы сообщается, что первые звонки очевидцев о вспыхнувшем в центральном районе Митте пожаре поступили около восьми утра по местному времени. Огонь, вспыхнувший в ресторане на первом этаже многоквартирного дома, перекинулся на всё здание, спасатели исходят из того, что пострадало множество людей. К тушению привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы.
https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В центре Берлина вспыхнул пожар в многоэтажном здании, есть пострадавшие
Пожар в берлинском ресторане перекинулся на жилые помещения, пострадали люди
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. В центре Берлина пожар в ресторане перекинулся на жилые помещения дома, есть множество пострадавших, сообщает пожарная служба столицы Германии.
В сообщении на сайте службы сообщается, что первые звонки очевидцев о вспыхнувшем в центральном районе Митте пожаре поступили около восьми утра по местному времени.
Огонь, вспыхнувший в ресторане на первом этаже многоквартирного дома, перекинулся на всё здание, спасатели исходят из того, что пострадало множество людей. К тушению привлечено свыше 110 сотрудников пожарной службы.