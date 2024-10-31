https://ria.ru/20241031/bank-1981145520.html

Ксения Юдаева покинет Банк России

Ксения Юдаева покинет Банк России - РИА Новости, 31.10.2024

Ксения Юдаева покинет Банк России

Советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя и член совета директоров Ксения Юдаева покидает Центробанк, говорится на сайте... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:07

2024-10-31T14:07

2024-10-31T16:24

экономика

ксения юдаева

эльвира набиуллина

михаил мишустин

центральный банк рф (цб рф)

россия

мвф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя и член совета директоров Ксения Юдаева покидает Центробанк, говорится на сайте регулятора."Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами", — указано в сообщении.Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института."Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции... То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, — это во многом ее заслуга. Ей мы обязаны профессиональной командой исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой центральный банк. Все это будет и дальше помогать нам двигаться вперед. Мы желаем Ксении Валентиновне успеха во всех ее начинаниях!", — приводятся в сообщении слова Набиуллиной.В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Как ранее сообщал РИА Новости действующий исполнительный директор Алексей Можин, ожидается что Юдаева приступит к работе в новой должности с 1 ноября.

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html

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экономика, ксения юдаева, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), россия, мвф