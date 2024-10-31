https://ria.ru/20241031/bank-1981145520.html
Ксения Юдаева покинет Банк России
Ксения Юдаева покинет Банк России - РИА Новости, 31.10.2024
Ксения Юдаева покинет Банк России
Советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя и член совета директоров Ксения Юдаева покидает Центробанк, говорится на сайте... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:07
2024-10-31T14:07
2024-10-31T16:24
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя и член совета директоров Ксения Юдаева покидает Центробанк, говорится на сайте регулятора."Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России в связи с решением продолжить работу за его пределами", — указано в сообщении.Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института."Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции... То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, — это во многом ее заслуга. Ей мы обязаны профессиональной командой исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, которой мог бы гордиться любой центральный банк. Все это будет и дальше помогать нам двигаться вперед. Мы желаем Ксении Валентиновне успеха во всех ее начинаниях!", — приводятся в сообщении слова Набиуллиной.В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Как ранее сообщал РИА Новости действующий исполнительный директор Алексей Можин, ожидается что Юдаева приступит к работе в новой должности с 1 ноября.
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html
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экономика, ксения юдаева, эльвира набиуллина, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), россия, мвф
Экономика, Ксения Юдаева, Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, МВФ
Ксения Юдаева покинет Банк России
Советник председателя ЦБ Ксения Юдаева покинет Банк России