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В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян - РИА Новости, 31.10.2024
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19:19 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/armeniya-1981223270.html
В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян
В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян - РИА Новости, 31.10.2024
В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян
Армянский политолог Сергей Мелконян раскритиковал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неприоритетности для Еревана международного признания геноцида... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:19
2024-10-31T19:19
справки
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ереван
баку
арарат мирзоян
европарламент
всемирный совет церквей
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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Армянский политолог Сергей Мелконян раскритиковал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неприоритетности для Еревана международного признания геноцида армян в Османской империи. Ранее Мирзоян на фоне налаживания отношений с Турцией заявил, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является главным приоритетом властей Армении. "Сегодня Арарат Мирзоян, занимающий пост главы МИД Армении, заявил, что вопрос признания геноцида армян не является приоритетным в повестке внешней политики Армении. Напомню, что на протяжении десятилетий приоритетными вопросами во внешней политике Армении были борьба за признание геноцида армян и Республики Арцах (армянское название Карабаха - ред). Первый вопрос был фундаментальным элементом армянской идентичности, второй – государственности", - написал Мелконян в своем Telegram-канале. Он утверждает, что два основных требования Баку и Анкары по демонтажу государственной и национальной идентичности Ереван выполнил: отказ от Карабаха и борьбы за признание геноцида армян. "Вот так формируется новая историческая память. Она основана на противопоставлении той, на которой была создана Республика Армения. Поэтому по своей природе она является антигосударственной и антинациональной. Это качественно новый этап в создании анти-Армении", - подчеркнул эксперт. По его мнению, затем последует выполнение новых требований Баку и Анкары: изменение конституции Армении, "которая будет иметь целью создание какой-то новой страны, но не Армении". Эксперт считает, что нынешняя ситуация грозит также ослаблением роли церкви и диаспоры, возможны также изменения учебников по истории. В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
https://ria.ru/20241031/dogovor-1981056107.html
https://ria.ru/20241026/ekspert-1980263671.html
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справки, армения, ереван, баку, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф
Справки, Армения, Ереван, Баку, Арарат Мирзоян, Европарламент, Всемирный совет церквей, Госдума РФ
В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян

Политолог Мелконян раскритиковал позицию главы МИД по геноциду армян

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрарат Мирзоян
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Армянский политолог Сергей Мелконян раскритиковал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неприоритетности для Еревана международного признания геноцида армян в Османской империи.
Ранее Мирзоян на фоне налаживания отношений с Турцией заявил, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является главным приоритетом властей Армении.
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"Сегодня Арарат Мирзоян, занимающий пост главы МИД Армении, заявил, что вопрос признания геноцида армян не является приоритетным в повестке внешней политики Армении. Напомню, что на протяжении десятилетий приоритетными вопросами во внешней политике Армении были борьба за признание геноцида армян и Республики Арцах (армянское название Карабаха - ред). Первый вопрос был фундаментальным элементом армянской идентичности, второй – государственности", - написал Мелконян в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что два основных требования Баку и Анкары по демонтажу государственной и национальной идентичности Ереван выполнил: отказ от Карабаха и борьбы за признание геноцида армян.
"Вот так формируется новая историческая память. Она основана на противопоставлении той, на которой была создана Республика Армения. Поэтому по своей природе она является антигосударственной и антинациональной. Это качественно новый этап в создании анти-Армении", - подчеркнул эксперт. По его мнению, затем последует выполнение новых требований Баку и Анкары: изменение конституции Армении, "которая будет иметь целью создание какой-то новой страны, но не Армении". Эксперт считает, что нынешняя ситуация грозит также ослаблением роли церкви и диаспоры, возможны также изменения учебников по истории.
В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
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СправкиАрменияЕреванБакуАрарат МирзоянЕвропарламентВсемирный совет церквейГосдума РФ
 
 
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