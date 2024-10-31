https://ria.ru/20241031/armeniya-1981223270.html

В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян

В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян - РИА Новости, 31.10.2024

В Армении раскритиковали позицию главы МИД по геноциду армян

Армянский политолог Сергей Мелконян раскритиковал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неприоритетности для Еревана международного признания геноцида... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:19

2024-10-31T19:19

2024-10-31T19:19

справки

армения

ереван

баку

арарат мирзоян

европарламент

всемирный совет церквей

госдума рф

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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Армянский политолог Сергей Мелконян раскритиковал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о неприоритетности для Еревана международного признания геноцида армян в Османской империи. Ранее Мирзоян на фоне налаживания отношений с Турцией заявил, что международное признание геноцида армян в Османской империи не является главным приоритетом властей Армении. "Сегодня Арарат Мирзоян, занимающий пост главы МИД Армении, заявил, что вопрос признания геноцида армян не является приоритетным в повестке внешней политики Армении. Напомню, что на протяжении десятилетий приоритетными вопросами во внешней политике Армении были борьба за признание геноцида армян и Республики Арцах (армянское название Карабаха - ред). Первый вопрос был фундаментальным элементом армянской идентичности, второй – государственности", - написал Мелконян в своем Telegram-канале. Он утверждает, что два основных требования Баку и Анкары по демонтажу государственной и национальной идентичности Ереван выполнил: отказ от Карабаха и борьбы за признание геноцида армян. "Вот так формируется новая историческая память. Она основана на противопоставлении той, на которой была создана Республика Армения. Поэтому по своей природе она является антигосударственной и антинациональной. Это качественно новый этап в создании анти-Армении", - подчеркнул эксперт. По его мнению, затем последует выполнение новых требований Баку и Анкары: изменение конституции Армении, "которая будет иметь целью создание какой-то новой страны, но не Армении". Эксперт считает, что нынешняя ситуация грозит также ослаблением роли церкви и диаспоры, возможны также изменения учебников по истории. В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

https://ria.ru/20241031/dogovor-1981056107.html

https://ria.ru/20241026/ekspert-1980263671.html

армения

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справки, армения, ереван, баку, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф