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В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту - РИА Новости, 31.10.2024
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17:27 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/arest-1981195288.html
В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту
В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту - РИА Новости, 31.10.2024
В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту
Суд в Дании оставил под стражей до 28 ноября 37-летнего россиянина по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:27
2024-10-31T17:27
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Дании оставил под стражей до 28 ноября 37-летнего россиянина по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, сообщает телерадиокомпания DR. В конце апреля агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, а также о задержании мужчины возрастом около 30 лет. По данным Франс Пресс, в ходе обыска правоохранительные органы обнаружили и изъяли предмет, "вероятно, содержащий взрывчатку". Как отмечалось, мужчина сам сообщил полиции аэропорта об оставленном им взрывоопасном предмете. "Тридцатисемилетний россиянин, в числе прочего, обвиняется в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, а также в попытке кражи особо тяжкого характера и нарушении работы критически важной инфраструктуры... Судья сегодня постановил, что 37-летний (мужчина - ред.) останется под стражей до 28 ноября", - сообщает DR. Как сообщает DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, обвиняемый частично признал свою вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. По информации телерадиокомпании, обвиняемый на суде заявил, что доказательства по объему веществ были подделаны, по его словам, на самом деле, их было меньше.
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в мире, дания
В мире, Дания
В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту

DR: В Дании арестовали россиянина по делу об угрозе взрыва в аэропорту

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Дании оставил под стражей до 28 ноября 37-летнего россиянина по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, сообщает телерадиокомпания DR.
В конце апреля агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, а также о задержании мужчины возрастом около 30 лет. По данным Франс Пресс, в ходе обыска правоохранительные органы обнаружили и изъяли предмет, "вероятно, содержащий взрывчатку". Как отмечалось, мужчина сам сообщил полиции аэропорта об оставленном им взрывоопасном предмете.
"Тридцатисемилетний россиянин, в числе прочего, обвиняется в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, а также в попытке кражи особо тяжкого характера и нарушении работы критически важной инфраструктуры... Судья сегодня постановил, что 37-летний (мужчина - ред.) останется под стражей до 28 ноября", - сообщает DR.
Как сообщает DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, обвиняемый частично признал свою вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. По информации телерадиокомпании, обвиняемый на суде заявил, что доказательства по объему веществ были подделаны, по его словам, на самом деле, их было меньше.
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