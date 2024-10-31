https://ria.ru/20241031/abort-1981181997.html
В Орловской области приняли закон о запрете склонения к абортам
В Орловской области приняли закон о запрете склонения к абортам - РИА Новости, 31.10.2024
В Орловской области приняли закон о запрете склонения к абортам
Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области принял совет народных депутатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:29
2024-10-31T16:29
2024-10-31T16:29
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ТУЛА, 31 окт – РИА Новости. Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области принял совет народных депутатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе органа. Вопрос о принятии проекта закона Орловской области № 490-7 "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области" рассматривали в ходе 37-го заседания областного совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов. "Да, приняли. Это было второе чтение", - ответили в пресс-службе Орловского облсовета на вопрос РИА Новости об итогах рассмотрения законопроекта. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Административные штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Новгородской, Псковской, Вологодской областях, Приморье и Забайкалье.
https://ria.ru/20241015/abort-1978155504.html
https://ria.ru/20241023/roszdravnadzor-1979644021.html
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здоровье - общество, орловская область, калининградская область, вологодская область
Здоровье - Общество, Орловская область, Калининградская область, Вологодская область
В Орловской области приняли закон о запрете склонения к абортам
В Орловской области во II чтении приняли закон о запрете склонения к абортам