https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html

Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него

Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него - РИА Новости, 30.10.2024

Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него

Жена осужденного за госизмену в пользу США IT-специалиста из московской фирмы Дилфаруз рассказала РИА Новости, что сбежала от супруга еще в 2020 году и с тех... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:09

2024-10-30T06:09

2024-10-30T06:09

центральное разведывательное управление (цру)

московский городской суд

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жена осужденного за госизмену в пользу США IT-специалиста из московской фирмы Дилфаруз рассказала РИА Новости, что сбежала от супруга еще в 2020 году и с тех пор никакой связи не поддерживает ни с ним, ни с его родственниками. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Фируз Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима. "Мы давно расстались, то есть я уходила от него с дочкой ещё в 2020 году, заблокировала тогда его номер сразу и никакой связи с ним не поддерживала", - отметила собеседница агентства. Она добавила, что ничего не хочет знать о Дадобоевом. "Мы просто от него сбежали тогда, были на то причины, долго рассказывать, и с тех пор никакой связи не поддерживали вообще, с его родственниками тоже", - продолжила Дадобоева.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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центральное разведывательное управление (цру), московский городской суд, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)