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Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него - РИА Новости, 30.10.2024
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06:09 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html
Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него
Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него - РИА Новости, 30.10.2024
Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него
Жена осужденного за госизмену в пользу США IT-специалиста из московской фирмы Дилфаруз рассказала РИА Новости, что сбежала от супруга еще в 2020 году и с тех... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:09
2024-10-30T06:09
центральное разведывательное управление (цру)
московский городской суд
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жена осужденного за госизмену в пользу США IT-специалиста из московской фирмы Дилфаруз рассказала РИА Новости, что сбежала от супруга еще в 2020 году и с тех пор никакой связи не поддерживает ни с ним, ни с его родственниками. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Фируз Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима. "Мы давно расстались, то есть я уходила от него с дочкой ещё в 2020 году, заблокировала тогда его номер сразу и никакой связи с ним не поддерживала", - отметила собеседница агентства. Она добавила, что ничего не хочет знать о Дадобоевом. "Мы просто от него сбежали тогда, были на то причины, долго рассказывать, и с тех пор никакой связи не поддерживали вообще, с его родственниками тоже", - продолжила Дадобоева.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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центральное разведывательное управление (цру), московский городской суд, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Московский городской суд, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жена осужденного за госизмену в пользу США рассказала о бегстве от него

Жена осужденного за госизмену в пользу США заявила о бегстве от него в 2020 году

© РИА НовостиСотрудник ФСБ в суде
Сотрудник ФСБ в суде - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Сотрудник ФСБ в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жена осужденного за госизмену в пользу США IT-специалиста из московской фирмы Дилфаруз рассказала РИА Новости, что сбежала от супруга еще в 2020 году и с тех пор никакой связи не поддерживает ни с ним, ни с его родственниками.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Фируз Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.
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"Мы давно расстались, то есть я уходила от него с дочкой ещё в 2020 году, заблокировала тогда его номер сразу и никакой связи с ним не поддерживала", - отметила собеседница агентства.
Она добавила, что ничего не хочет знать о Дадобоевом.
"Мы просто от него сбежали тогда, были на то причины, долго рассказывать, и с тех пор никакой связи не поддерживали вообще, с его родственниками тоже", - продолжила Дадобоева.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Московский городской судРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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