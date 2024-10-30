https://ria.ru/20241030/zhaloby-1980833203.html

В "Можайском кондитерском доме" прокомментировали жалобы на антисанитарию

В "Можайском кондитерском доме" прокомментировали жалобы на антисанитарию - РИА Новости, 30.10.2024

В "Можайском кондитерском доме" прокомментировали жалобы на антисанитарию

Кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию в "Можайском кондитерском доме" (МКД), являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:49

2024-10-30T08:49

2024-10-30T09:30

общество

еда

россия

продукты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980834671_0:343:781:782_1920x0_80_0_0_8558916e25e9a3239882ed1b8d26a861.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию в "Можайском кондитерском доме" (МКД), являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией, заявил РИА Новости учредитель МКД Сергей Сурмач. Во вторник вечером в Сети стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. По словам работников, их рабочие места похожи на заводские помещения, а не на место, где готовят еду: сахар и мука валяются на полу в полупорванных пакетах, везде мусор, грязь, бисквиты лежат на столах, сырье несвежее. При этом МКД сотрудничает с "Перекрестком" и "Вкусвиллом", поставляя туда пирожные "Картошка" и банановые кексы соответственно. "Мы сейчас сами разбираемся, что случилось. Все, что проникло в соцсети, - фейковая информация. Это не наше производство. Видно, что это нарезка, какие-то кадры напоминают мое производство, а большинство - нет. Это какое-то постановочное видео", - сказал Сурмач."Мы считаем, что это связано с недобросовестной конкуренцией. У нас проверки проходят регулярно. Мы понимаем, что такое пищевое производство, и не первый год работаем", - добавил он. Ранее в среду торговая сеть "Перекресток" сообщила, что приостановила продажи пирожного "Картошка" от "Можайского кондитерского завода" в связи с публикациями об антисанитарии, заявили РИА Новости в Х5 Group. Там добавили, что компании нужно выяснить обстоятельства и подвести итоги внутреннего расследования.

https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html

https://ria.ru/20240609/dipfeyki-1951718079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, еда, россия, продукты