https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1981019553.html

"Уже на дух не переносят". Зеленского призвали готовиться к худшему

"Уже на дух не переносят". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 30.10.2024

"Уже на дух не переносят". Зеленского призвали готовиться к худшему

Владимир Зеленский потеряет всю поддержку от союзников после президентских выборов в США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T23:06

2024-10-30T23:06

2024-10-30T23:06

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

олег соскин

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский потеряет всю поддержку от союзников после президентских выборов в США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Как только начнется кордебалет в США (президентские выборы. — Прим. ред.) <…> Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег. <…> И вот тогда начнется буря", — отметил он.По словам эксперта, у главы киевского режима уже много врагов и противников в стране. При этом среди западных союзников также нарастает неприязнь к Зеленскому, пояснил экс-советник."Они его просто уже на дух не переносят", — резюмировал Соскин.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980969497.html

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верховная рада украины, олег соскин, владимир зеленский, сша, украина, в мире