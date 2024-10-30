Рейтинг@Mail.ru
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 30.10.2024 (обновлено: 15:03 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zapret-1980916836.html
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам - РИА Новости, 30.10.2024
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам
Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:28
2024-10-30T15:03
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/90/1517389080_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0fafab16514995192cdb0709716b96b5.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии."В полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% — привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Рост составил 23% и 50% соответственно", — сказал он.Министерство также установило 373 факта незаконной миграции, организованных преступными группами. Уточняется, что это в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.Кроме того, в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, указал Колокольцев.Всего по состоянию на 1 октября в России находились более 6,5 миллиона иностранцев, из которых свыше 740 тысяч делали это незаконно, резюмировал министр.
https://ria.ru/20241023/sovfed-1979504733.html
https://ria.ru/20240905/vezd-1788340790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/90/1517389080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d99d860b35f3e423cbca48eb3037ed79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам

МВД: число отказов иностранцам во въезде в РФ в 2024-м составило почти 180 тысяч

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии.
"В полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% — привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Рост составил 23% и 50% соответственно", — сказал он.
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ
23 октября, 10:59
Министерство также установило 373 факта незаконной миграции, организованных преступными группами. Уточняется, что это в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, указал Колокольцев.
Всего по состоянию на 1 октября в России находились более 6,5 миллиона иностранцев, из которых свыше 740 тысяч делали это незаконно, резюмировал министр.
Правила въезда в Россию - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Въезд в Россию в 2024 году: правила и порядок пересечения границы
5 сентября, 15:00
 
РоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала