https://ria.ru/20241030/zapret-1980916836.html
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам - РИА Новости, 30.10.2024
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам
Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:28
2024-10-30T14:28
2024-10-30T15:03
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии."В полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% — привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Рост составил 23% и 50% соответственно", — сказал он.Министерство также установило 373 факта незаконной миграции, организованных преступными группами. Уточняется, что это в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.Кроме того, в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, указал Колокольцев.Всего по состоянию на 1 октября в России находились более 6,5 миллиона иностранцев, из которых свыше 740 тысяч делали это незаконно, резюмировал министр.
https://ria.ru/20241023/sovfed-1979504733.html
https://ria.ru/20240905/vezd-1788340790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев
Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Колокольцев
МВД стало в полтора раза чаще запрещать въезд в Россию иностранцам
МВД: число отказов иностранцам во въезде в РФ в 2024-м составило почти 180 тысяч
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число отказов во въезде в Россию для иностранцев составило почти 180 тысяч в этом году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии.
"В полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% — привлеченных к ответственности за нарушения режима пребывания. Принято 34 тысячи решений о сокращении сроков временного нахождения, а также порядка 180 тысяч — об ограничении возможности приехать в Россию. Рост составил 23% и 50% соответственно", — сказал он.
Министерство также установило 373 факта незаконной миграции, организованных преступными группами. Уточняется, что это в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, указал Колокольцев.
Всего по состоянию на 1 октября в России находились более 6,5 миллиона иностранцев, из которых свыше 740 тысяч делали это незаконно, резюмировал министр.