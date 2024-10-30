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"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 30.10.2024 (обновлено: 22:54 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zapad-1981018995.html
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского
Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:53
2024-10-30T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ближний восток
евросоюз
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на жалобы Зеленского представителям западных СМИ о том, что все остальные конфликты уводят не только общественное внимание от Украины, но и выделяемые ресурсы."Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом", — написал Боуз.Как заявлял депутат Верховной рады Владимир Арьев, ситуация на Ближнем Востоке становится для Украины проблемой, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.
https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ближний восток, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, США
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского

Боуз: Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы остаться у власти

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он отреагировал на жалобы Зеленского представителям западных СМИ о том, что все остальные конфликты уводят не только общественное внимание от Украины, но и выделяемые ресурсы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Психологический удар": на Западе предупредили об отчаянном шаге Киева
Вчера, 17:39
"Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом", — написал Боуз.
Как заявлял депутат Верховной рады Владимир Арьев, ситуация на Ближнем Востоке становится для Украины проблемой, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийБлижний ВостокЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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