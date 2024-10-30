https://ria.ru/20241030/zapad-1981018995.html

"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского

"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024

"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского

Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:53

2024-10-30T22:53

2024-10-30T22:54

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

ближний восток

евросоюз

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на жалобы Зеленского представителям западных СМИ о том, что все остальные конфликты уводят не только общественное внимание от Украины, но и выделяемые ресурсы."Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом", — написал Боуз.Как заявлял депутат Верховной рады Владимир Арьев, ситуация на Ближнем Востоке становится для Украины проблемой, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.

https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ближний восток, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сша