https://ria.ru/20241030/zapad-1981018995.html
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского
Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:53
2024-10-30T22:53
2024-10-30T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ближний восток
евросоюз
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962137460_0:68:3000:1756_1920x0_80_0_0_f25b25c8f0591fe6ce823737f1f40192.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на жалобы Зеленского представителям западных СМИ о том, что все остальные конфликты уводят не только общественное внимание от Украины, но и выделяемые ресурсы."Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом", — написал Боуз.Как заявлял депутат Верховной рады Владимир Арьев, ситуация на Ближнем Востоке становится для Украины проблемой, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.
https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
украина
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962137460_244:0:2912:2001_1920x0_80_0_0_be5d7f39dd161e7a7e6b284c5abf8e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ближний восток, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, США
"Хочет мира": на Западе раскритиковали Зеленского
Боуз: Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы остаться у власти