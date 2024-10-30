Рейтинг@Mail.ru
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zamena-1980829033.html
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:46
2024-10-30T07:46
в мире
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима будут искать замену, чтобы начать переговоры. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров", — сказал он.Отвечая на вопрос том, кто может предпринять попытку смещения Зеленского, эксперт предположил, что инициатива может исходить как от американской, так и от украинской стороны."Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить", — предположил аналитик.Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости."Если Россия победит, они потеряют катастрофические средства. Именно западные деньги подпитывают конфликт, и в этом смысле колоссальное влияние имеют именно американские интересы: среди членов правительства, Пентагона, ЦРУ", — резюмировал эксперт.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html
https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

Джонсон заявил, что в случае победы Трампа Зеленскому будут искать замену

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима будут искать замену, чтобы начать переговоры. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
СМИ: Зеленский был удивлен, что США не разрешили бить вглубь России
Вчера, 14:19
Отвечая на вопрос том, кто может предпринять попытку смещения Зеленского, эксперт предположил, что инициатива может исходить как от американской, так и от украинской стороны.
"Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить", — предположил аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Раде резко высказались о Зеленском после его угрозы в адрес генсека ООН
Вчера, 10:32
Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости.
"Если Россия победит, они потеряют катастрофические средства. Именно западные деньги подпитывают конфликт, и в этом смысле колоссальное влияние имеют именно американские интересы: среди членов правительства, Пентагона, ЦРУ", — резюмировал эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
Вчера, 04:24
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала