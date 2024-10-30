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"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:46
2024-10-30T07:46
2024-10-30T07:46
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима будут искать замену, чтобы начать переговоры. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров", — сказал он.Отвечая на вопрос том, кто может предпринять попытку смещения Зеленского, эксперт предположил, что инициатива может исходить как от американской, так и от украинской стороны."Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить", — предположил аналитик.Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости."Если Россия победит, они потеряют катастрофические средства. Именно западные деньги подпитывают конфликт, и в этом смысле колоссальное влияние имеют именно американские интересы: среди членов правительства, Пентагона, ЦРУ", — резюмировал эксперт.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского
Джонсон заявил, что в случае победы Трампа Зеленскому будут искать замену