https://ria.ru/20241030/zamena-1980829033.html

"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024

"Начало конца": на Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:46

2024-10-30T07:46

2024-10-30T07:46

в мире

сша

украина

дональд трамп

камала харрис

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При Владимире Зеленском мирного урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит, но если к власти в США придет Дональд Трамп, то главе киевского режима будут искать замену, чтобы начать переговоры. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если президентом станет Дональд Трамп, то это ознаменует для нее начало конца: от Зеленского постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров", — сказал он.Отвечая на вопрос том, кто может предпринять попытку смещения Зеленского, эксперт предположил, что инициатива может исходить как от американской, так и от украинской стороны."Помимо США, мы видим, что на сцене вновь появился генерал Залужный, которого уволили и сослали послом в Великобританию. Он открыто говорит, в том числе в интервью, что Украине действительно придется пойти на территориальные уступки, чтобы все закончить", — предположил аналитик.Джонсон отметил, что США поддерживают конфликт на Украине исключительно из экономической выгоды, а не из-за убеждений в справедливости."Если Россия победит, они потеряют катастрофические средства. Именно западные деньги подпитывают конфликт, и в этом смысле колоссальное влияние имеют именно американские интересы: среди членов правительства, Пентагона, ЦРУ", — резюмировал эксперт.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша