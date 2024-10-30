СМИ: WP потеряла десять процентов подписчиков после решения по выборам
NPR: WP потеряла десять процентов подписчиков, приняв нейтралитет на выборах
© Фото : Daniel X. O'NeilЦентральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне
© Фото : Daniel X. O'Neil
Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post потеряла уже 10% подписчиков, отписавшихся в протест решению издания не поддерживать определенного кандидата в президенты США, сообщает радиостанция NPR, ссылаясь на источники в редакции газеты.
Во вторник источник радиостанции сообщил, что издание потеряло 200 тысяч подписчиков.
"Сегодня эта цифра составляет более 250 тысяч... это будет около 10% от их платных подписчиков", - говорится в сообщении NPR.
По мнению радиостанции, для Washington Post такая ситуация является своего рода катастрофой.
"Это крах многомиллионного дохода", - отмечает NPR, добавляя при этом, что не все отмены подписки вступают в силу сразу же.
На минувшей неделе Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В протест уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Газета исторически поддерживает демократических кандидатов и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям, и решение они должны принять сами. В протест уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.