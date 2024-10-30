https://ria.ru/20241030/vzryvy-1981017833.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 30.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:26

2024-10-30T22:26

2024-10-30T22:26

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

запорожье

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". В среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе. "Снова сообщают о звуках взрывов в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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запорожская область, россия, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире