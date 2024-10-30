https://ria.ru/20241030/vzryvy--1981015324.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 30.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в среду в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:57

2024-10-30T21:57

2024-10-30T21:57

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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сумская область

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украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире, сумы