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Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей

Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2024

Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей

Региональную меру поддержки для молодых врачей – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке увеличат до 900 тысяч рублей в Ивановской области, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:43

2024-10-30T11:43

2024-10-30T11:43

ивановская область

ивановская область

социальные выплаты

врачи

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Региональную меру поддержки для молодых врачей – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке увеличат до 900 тысяч рублей в Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 2025 года единовременную выплату на первоначальный взнос по ипотеке, которая входит в комплекс региональных мер поддержки молодых врачей, увеличат с 600 до 900 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Воспользоваться мерой поддержки могут молодые врачи из Ивановской области в возрасте до 40 лет. Направить ее можно на оплату первоначального взноса по ипотеке или его части. В 2024 году количество получателей этой выплаты увеличилось с 30 до 50 человек, а всего с начала действия программы меру поддержки получили 185 специалистов. Это уже вторая индексация выплаты. Первоначально она составляла 400 тысяч рублей, в 2023 году по поручению главы региона ее размер увеличили до 600 тысяч. "Это важная мера поддержки, я вижу, что она востребована, позволяет молодым специалистам оставаться у нас в регионе", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба. В регионе продолжают действовать и другие меры поддержки. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей, трудоустроившихся в медучреждения региона сразу после выпуска в вузе, единовременная выплата фельдшерам скорой помощи в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, продолжаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также уже больше года в регионе реализуется проект "Народный доктор", победители которого, выбранные народным голосованием, получают премию – 50 тысяч рублей. Кроме того, в Ивановской области, где 16 из 17 городов являются малыми, действуют президентские доплаты для специалистов первичного звена здравоохранения.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, социальные выплаты, врачи