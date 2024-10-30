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Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2024
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Ивановская область
 
11:43 30.10.2024
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Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей
Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2024
Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей
Региональную меру поддержки для молодых врачей – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке увеличат до 900 тысяч рублей в Ивановской области, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:43
2024-10-30T11:43
ивановская область
ивановская область
социальные выплаты
врачи
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Региональную меру поддержки для молодых врачей – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке увеличат до 900 тысяч рублей в Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 2025 года единовременную выплату на первоначальный взнос по ипотеке, которая входит в комплекс региональных мер поддержки молодых врачей, увеличат с 600 до 900 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Воспользоваться мерой поддержки могут молодые врачи из Ивановской области в возрасте до 40 лет. Направить ее можно на оплату первоначального взноса по ипотеке или его части. В 2024 году количество получателей этой выплаты увеличилось с 30 до 50 человек, а всего с начала действия программы меру поддержки получили 185 специалистов. Это уже вторая индексация выплаты. Первоначально она составляла 400 тысяч рублей, в 2023 году по поручению главы региона ее размер увеличили до 600 тысяч. "Это важная мера поддержки, я вижу, что она востребована, позволяет молодым специалистам оставаться у нас в регионе", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба. В регионе продолжают действовать и другие меры поддержки. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей, трудоустроившихся в медучреждения региона сразу после выпуска в вузе, единовременная выплата фельдшерам скорой помощи в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, продолжаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Также уже больше года в регионе реализуется проект "Народный доктор", победители которого, выбранные народным голосованием, получают премию – 50 тысяч рублей. Кроме того, в Ивановской области, где 16 из 17 городов являются малыми, действуют президентские доплаты для специалистов первичного звена здравоохранения.
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ивановская область, социальные выплаты, врачи
Ивановская область, Ивановская область, Социальные выплаты, Врачи

Ивановским врачам увеличат выплату на взнос по ипотеке до 900 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Региональную меру поддержки для молодых врачей – единовременную выплату на первый взнос по ипотеке увеличат до 900 тысяч рублей в Ивановской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 2025 года единовременную выплату на первоначальный взнос по ипотеке, которая входит в комплекс региональных мер поддержки молодых врачей, увеличат с 600 до 900 тысяч рублей.
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Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский.
Воспользоваться мерой поддержки могут молодые врачи из Ивановской области в возрасте до 40 лет. Направить ее можно на оплату первоначального взноса по ипотеке или его части. В 2024 году количество получателей этой выплаты увеличилось с 30 до 50 человек, а всего с начала действия программы меру поддержки получили 185 специалистов.
Это уже вторая индексация выплаты. Первоначально она составляла 400 тысяч рублей, в 2023 году по поручению главы региона ее размер увеличили до 600 тысяч.
"Это важная мера поддержки, я вижу, что она востребована, позволяет молодым специалистам оставаться у нас в регионе", - сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба.
В регионе продолжают действовать и другие меры поддержки. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей, трудоустроившихся в медучреждения региона сразу после выпуска в вузе, единовременная выплата фельдшерам скорой помощи в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, продолжаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Также уже больше года в регионе реализуется проект "Народный доктор", победители которого, выбранные народным голосованием, получают премию – 50 тысяч рублей. Кроме того, в Ивановской области, где 16 из 17 городов являются малыми, действуют президентские доплаты для специалистов первичного звена здравоохранения.
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