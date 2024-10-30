https://ria.ru/20241030/vybory-1980909167.html

Выборы в Узбекистане прошли без серьёзных нарушений, заявил МИД

Выборы в Узбекистане прошли без серьёзных нарушений, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2024

Выборы в Узбекистане прошли без серьёзных нарушений, заявил МИД

Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми, они прошли без серьёзных нарушений, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:03

2024-10-30T14:03

2024-10-30T14:03

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парламентские выборы в узбекистане

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выборы в Узбекистане были открытыми, конкурентными и справедливыми, они прошли без серьёзных нарушений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По российским оценкам выборы были открытыми, конкурентными, справедливыми и прошли в полном соответствии с обновлённой конституцией и избирательным кодексом Узбекистана, без каких-либо серьёзных нарушений. Итоги голосования отражают волю узбекистанского народа, дают возможность продолжить провозглашённый президентом страны курс на построение нового Узбекистана, соответственно есть повод поздравить народ Узбекистана", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что российская сторона внимательно наблюдала за ходом избирательной кампании и процессом голосования. "Российские представители работали как в составе международных наблюдательных миссий по линии СНГ, ШОС, ОБСЕ, так и в двустороннем формате, в частности по линии Федерального собрания, ЦИК, неправительственных организаций и так далее", - добавила она. В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Итоговая явка на выборах составила 74,72%, или более 15 миллионов избирателей. По итогам голосования все пять прошли в новый парламент. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест – 64 и 29 соответственно. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия получили 21, 20 и 16 мест соответственно.

https://ria.ru/20241027/moldaviya-1980385207.html

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в мире, узбекистан, россия, мария захарова, снг, шос, обсе, парламентские выборы в узбекистане