https://ria.ru/20241030/vvp-1980999494.html

Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре

Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре - РИА Новости, 30.10.2024

Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре

Рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,4% в августе, по итогам января-сентября составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:14

2024-10-30T19:14

2024-10-30T19:14

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153115/99/1531159909_0:0:2806:1579_1920x0_80_0_0_17af039bc1f9e93c9a53841c00aeadca.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,4% в августе, по итогам января-сентября составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором. "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов. На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.

https://ria.ru/20241030/vvp-1980909575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество