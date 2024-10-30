https://ria.ru/20241030/vvp-1980999494.html
Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре
Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре - РИА Новости, 30.10.2024
Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре
Рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,4% в августе, по итогам января-сентября составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:14
2024-10-30T19:14
2024-10-30T19:14
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,4% в августе, по итогам января-сентября составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором. "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов. На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Минэкономразвития оценил рост ВВП в сентябре
МЭР: рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Рост ВВП России в сентябре ускорился до 2,9% в годовом выражении с 2,4% в августе, по итогам января-сентября составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором.
"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе.
В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов.
На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников
говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.