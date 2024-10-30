https://ria.ru/20241030/vvp-1980909575.html

Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников

Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников - РИА Новости, 30.10.2024

Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников

Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:05

2024-10-30T14:05

2024-10-30T14:05

экономика

россия

танзания

максим решетников

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре. Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. "Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.

https://ria.ru/20240906/minekonomrazvitiya-1971176648.html

https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html

россия

танзания

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экономика, россия, танзания, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)