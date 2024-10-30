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Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников - РИА Новости, 30.10.2024
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14:05 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vvp-1980909575.html
Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников
Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников - РИА Новости, 30.10.2024
Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников
Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:05
2024-10-30T14:05
экономика
россия
танзания
максим решетников
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре. Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей. "Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.
https://ria.ru/20240906/minekonomrazvitiya-1971176648.html
https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html
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экономика, россия, танзания, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Танзания, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников

Решетников: МЭР сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников . Архивное фото
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.
"Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год
6 сентября, 20:06
Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре.
Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей.
"Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
20 октября, 07:12
 
ЭкономикаРоссияТанзанияМаксим РешетниковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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