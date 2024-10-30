Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год, заявил Решетников
Решетников: МЭР сохранит прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%
Максим Решетников . Архивное фото
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Минэкономразвития сохраняет прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,5%, будет следить за данными на фоне начала охлаждения российской экономики, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.
"Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся (по динамике экономики в четвертом квартале – ред.)", - сказал Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.
Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2024 год
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Прогноз Минэкономразвития РФ по росту ВВП на 2024 год составляет 3,9%, на 2025 год - 2,5%. В свою очередь Банк России ждет, что экономика увеличится на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отметила, что перегрев российской экономики оказался сильнее ожиданий регулятора, что привело к ускоренному росту цен. При этом еще летом ЦБ называл масштаб перегрева экономики в первом полугодии максимальным за последние 16 лет. В результате ЦБ заявил, что будет еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски, а также допускает возможность повышения ключевой ставки с текущих рекордных 21% в декабре.
Перегрев экономики происходит, когда предложение не поспевает за растущим совокупным спросом. В России это было спровоцировано нехваткой трудовых ресурсов, что подтолкнуло компании начать гонку зарплат в попытке переманить кадры, а также дефицитом производственных мощностей.
"Основной посыл, который мы всегда даем, – важна своевременность решений (по ключевой ставке – ред.), а не просто в жесткости или мягкости политики", - считает, в свою очередь, Решетников.
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