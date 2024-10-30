https://ria.ru/20241030/voyna-1980826899.html

"Рискнуть": на Западе назвали условие ядерной войны из-за Украины

"Рискнуть": на Западе назвали условие ядерной войны из-за Украины - РИА Новости, 30.10.2024

"Рискнуть": на Западе назвали условие ядерной войны из-за Украины

Если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведет к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:02

2024-10-30T07:02

2024-10-30T07:02

в мире

украина

сша

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Если США не вынудят Киев пойти на компромисс с Россией, то это не только приведет к разгрому Украины, но и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну, написал британский политолог, журналист и писатель Анатоль Ливен в своей статье для журнала The Nation."Если следующая администрация США не примет этот курс (давления на Украину. — Прим. ред.), то существует серьезный риск того, что <…> украинская армия в конечном итоге рухнет. Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией", — предупредил автор.По мнению Ливена, руководству США нужно принять тот факт, что они уже не способны теми же темпами обеспечивать поддержку Украины, а альтернативных вариантов нет."Мы не должны обманывать себя, думая, что наша поддержка будет длиться бесконечно или что она может помочь Украине вернуть утраченные территории. <…> У нас нет честной и жизнеспособной альтернативы…" — подчеркнул онн.Автор отметил, что несмотря на желание США усилить переговорную позицию Украины, само начало переговоров будет подразумевать автоматическое принятие первостепенных условий России.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киеву необходимо заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против Москвы.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240926/ssha-1974844892.html

https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html

https://ria.ru/20241029/pentagon-1980776117.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины