https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html

Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом

Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом - РИА Новости, 30.10.2024

Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом, не только о плюсах, но и о минусах. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:40

2024-10-30T14:40

2024-10-30T19:03

политика

ссср

вячеслав володин

владимир ленин (владимир ульянов)

госдума рф

кпсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/01/1507160151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c087e7c932b729d4dc295cf5c44eb5b3.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом, не только о плюсах, но и о минусах. "Поэтому давайте тогда объективно брать и говорить не только о плюсах, но и о минусах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что, когда депутаты начинают говорить о периоде 90-х годов ХХ века, они приводят в пример фамилии тех, кто допустил развал Советского Союза. По словам Володина, СССР распался из-за предательства, а также из-за того, что КПСС, имеющая монополию на власть, забыла о народе. "Огромное расслоение: с одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки... Поэтому уж говорите тогда всё. Мы воспитаны на произведении Островского "Как закалялась сталь"... А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?" - добавил Володин. Он подчеркнул, что большевики совершили ошибку, когда снесли памятники боевым генералам и тем, кто создавал страну. По словам Володина, все памятники Владимиру Ленину и другим видным большевикам и деятелям той эпохи стали объектами историко-культурного наследия федерального уровня и подлежат охране.

https://ria.ru/20241026/volodin-1980227123.html

https://ria.ru/20241030/volodin-1980903638.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ссср, вячеслав володин, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, кпсс