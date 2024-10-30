https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html
Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом
Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом - РИА Новости, 30.10.2024
Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом, не только о плюсах, но и о минусах. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:40
2024-10-30T14:40
2024-10-30T19:03
политика
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вячеслав володин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом, не только о плюсах, но и о минусах. "Поэтому давайте тогда объективно брать и говорить не только о плюсах, но и о минусах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что, когда депутаты начинают говорить о периоде 90-х годов ХХ века, они приводят в пример фамилии тех, кто допустил развал Советского Союза. По словам Володина, СССР распался из-за предательства, а также из-за того, что КПСС, имеющая монополию на власть, забыла о народе. "Огромное расслоение: с одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки... Поэтому уж говорите тогда всё. Мы воспитаны на произведении Островского "Как закалялась сталь"... А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?" - добавил Володин. Он подчеркнул, что большевики совершили ошибку, когда снесли памятники боевым генералам и тем, кто создавал страну. По словам Володина, все памятники Владимиру Ленину и другим видным большевикам и деятелям той эпохи стали объектами историко-культурного наследия федерального уровня и подлежат охране.
https://ria.ru/20241026/volodin-1980227123.html
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политика, ссср, вячеслав володин, владимир ленин (владимир ульянов), госдума рф, кпсс
Политика, СССР, Вячеслав Володин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Госдума РФ, КПСС
Володин призвал депутатов объективно говорить о советском прошлом
Володин объяснил развал СССР предательством в КПСС