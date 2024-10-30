https://ria.ru/20241030/vkusvill-1981007352.html

"ВкусВилл" заблокировал поставки от "Можайского кондитерского дома"

"ВкусВилл" заблокировал поставки от "Можайского кондитерского дома" - РИА Новости, 30.10.2024

"ВкусВилл" заблокировал поставки от "Можайского кондитерского дома"

Торговая сеть "Вкусвилл" заблокировала поставки от "Можайского кондитерского дома" (МКД), вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу, компания... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:02

2024-10-30T20:02

2024-10-30T20:10

вкусвилл

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Торговая сеть "Вкусвилл" заблокировала поставки от "Можайского кондитерского дома" (МКД), вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу, компания ждет результатов проверки, заявил РИА Новости ритейлер.Ранее, во вторник вечером, в Telegram-каналах стала появляться информация о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. При этом МКД сотрудничает с "Перекрестком" и "Вкусвиллом", поставляя туда пирожные "Картошка" и банановые кексы соответственно. Позже "Перекресток" сообщил РИА Новости, что приостановил продажи пирожного "Картошка". В свою очередь учредитель МКД заявил агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией."Новости о производстве "Можайского кондитерского дома" (МКД) потрясли сегодня многих наших покупателей и сотрудников. Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу... Мы ждем результатов проверки", - сообщили во "Вкусвилле".Как отметили в компании, если по итогам проверки информация о ситуации на производстве подтвердится, ООО "Можайский кондитерский дом" и другие юрлица, которые могут быть с ним связаны, будут навсегда заблокированы для сотрудничества. "Мы работаем над исправлением нарушений вместе с нашими поставщиками, но точно не можем простить нечестное отношение к нам и нашим покупателям", - добавили там.Как сказали в торговой сети, продукция поставщика проходила регулярные проверки по контролю качества: с 2023 года проведено 17 лабораторных исследований. По показателям безопасности все продукты стабильны, без отклонений от нормы. Кроме того, в августе поставщик прошел плановый аудит, вопросов к санитарному состоянию производства не было. Несоответствия, выявленные в процессе проверки, были исправлены корректирующими действиями."Считаем необходимым внедрение усиленных мер контроля качества на местах производств и увеличения числа внеплановых проверок в дополнение к существующей системе. В ближайшее время на это будет выделен дополнительный ресурс в рамках ключевого фокуса, принятого всей компанией", - подытожили во "Вкусвилле".

https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html

https://ria.ru/20241030/perekrestok-1980811344.html

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вкусвилл, общество